Punkiger, hymnischer Rock, und eigenwillige Melodik: Billy Talent ist eine der erfolgreichsten kanadischen Bands. Das neueste Album des Quintetts „Crisis of Faith“ erscheint am Freitag. Mit Sänger Benjamin Kowalewicz sprach Olaf Neumann über falsche Freunde, Helden und die geplanten Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park im Juni.

In „End Of Me“ geht es um vermeintliche Freunde, die einen durch ihr destruktives und zerstörerisches Verhalten in ein tiefes Loch ziehen. Singen Sie hier über eigene Erfahrungen?

Ja.