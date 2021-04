So richtig will man sich an die neue Normalität des Konzertlebens in Zeiten von Corona nicht gewöhnen. Der Stream ist der Feind des intensiven Konzerterlebnisses. Eine neuartige Robotertechnik, wie sie jetzt bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eingesetzt wurde, ist zumindest eine Spielerei, die Spaß machen kann.

Ein bisschen erinnert der Konzertroboter I-DeaR an Wall-E, der im gleichnamigen Kinofilm nicht nur die Erde aufgeräumt, sondern auch die Herzen der meist jüngeren Zuschauer erobert hat. Auch I-DeaR wirkt irgendwie knuffig, vor allem wenn er am Ende des Konzerts neben Chefdirigent Michael Francis vor das Orchester geht, also eigentlich fährt, um sich seinen wohlverdienten Applaus abzuholen. Eher virtuell natürlich, denn es waren ja keine Zuschauer am Freitag im Probensaal der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen dabei. Richtig schick hat man ihn auch noch gemacht, den kleinen Roboter. Wie die Musiker trägt auch er einen Frack.

Diese haben sich an diesem Morgen in ihnen bestens vertrautem Terroir bewegt: Die Staatsphilharmonie und die Musik von Johannes Brahms – in diesem Fall dessen erste Sinfonie –, das passt einfach, ganz egal, ob die Chefdirigenten Ari Rasilainen, Karl-Heinz Steffens oder Michael Francis heißen, um nur die jüngsten drei in der Geschichte des Orchesters zu nennen.

360-Grad-Bild

Michael Francis kann man während des Konzerts dank I-DeaR auch immer wieder aus ungewohnter Perspektive beobachten. Der in Korea entwickelte ferngesteuerte Roboter ist nämlich mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet. Man kann dann mit Hilfe der Maus nicht nur kreuz und quer durch das Orchester, sondern auch durch den ganzen Konzertsaal fahren. Noch echter wirkt das angeblich, wenn man eine VR-Brille aufsetzt. Laut Angaben des Orchesters sollte das Video auch auf dem YouTube-Kanal der Staatsphilharmonie zu sehen sein.

Die Liveübertragung aus Ludwigshafen war übrigens der Auftakt zu einer Welttournee, zu der sich der kleine Roboter aufmachen wird – in Zeiten, in denen Orchester physisch nicht reisen können. Er wird noch Konzerte in Heidelberg, Polen, Italien, Mexiko, Brasilien und Kanada jeweils live mit 5G-Technik in seine koreanische Heimat übertragen.

Weitere Streams

Auch die Deutsche Staatsphilharmonie wird ihre Reihe mit Konzertstreams fortsetzen. Am Freitag, 23. April, 19 Uhr, wird ein Konzert aus dem Pfalzbau in Ludwigshafen übertragen, bei dem Rudolf Buchbinder das erste Klavierkonzert von Johannes Brahms spielen wird. Im ersten Teil erklingt die dritte Sinfonie von Robert Schumann, die „Rheinische“. Am 29. April, 18 Uhr, erklingen Werke von John Adams, Zoltán Kodály und Antonín Dvorák an ungewöhnlichem Ort: im Technik-Museum in Speyer. Zugang zu den Streams jeweils über die Homepage der Staatsphilharmonie.