Der österreichische Regisseur Markus Schleinzer erzählt in seinem dritten abendfüllenden Spielfilm eine ungeheuerliche Geschichte aus dem 17. Jahrhundert.

Auf der diesjährigen Berlinale gewann Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“, „Der Astronaut“) für ihre Interpretation der Titelfigur in „Rose“ den Preis für die beste Schauspielerische Leistung. Doch nicht allein ihre Darstellung lohnt den Kinobesuch. Der österreichische Regisseur Markus Schleinzer („Michael“) erzählt in seinem dritten abendfüllenden Spielfilm eine ungeheuerliche Geschichte: Im 17. Jahrhundert, das Land ist vom 30-jährigen Krieg gebeutelt, erscheint ein von Verwundungen gezeichneter Soldat in einem kleinen, abseits gelegenen, vom Protestantismus geprägten Ort. Mit offenkundig echten Papieren erhebt er Anspruch auf einen seit langer Zeit verlassenen Gutshof. Die verschlossene Dorfgemeinschaft erkennt das an. Doch sie nimmt ihn zunächst nicht wirklich in ihrer Mitte auf. Erst als er sich im Kampf gegen einen Bären als heldenhaft erweist, wird er immerhin akzeptiert. Als der Zugezogene seinen Besitz erweitern will, wird ihm das unter der Bedingung gewährt, eine der ansässigen Bauerntöchter zu heiraten. Die Ehe wird geschlossen. Damit ist besiegelt, dass der Mann keine Zukunft mehr hat. Denn er ist in Wahrheit eine Frau. Sie, Rose (Sandra Hüller), hat den Geschlechtertausch inszeniert, weil sie erfahren musste, dass allein Männer eine Chance auf Selbstverwirklichung haben. Suzanna (Caro Braun), die Frau an ihrer Seite, versucht, Rose zu schützen. Doch die Wahrheit kommt heraus. Und die Rache der braven, gottesfürchtigen Mitmenschen ist gnadenlos.

In Schwarz-Weiß gehaltene Ballade

Die von der gelegentlich fast märchenhaft anmutenden Stimme einer Erzählerin angetriebene Geschichte beruht auf Tatsachen, nicht auf einem einzelnen Schicksal, sondern aus der Summe vieler. Häufiger als oftmals vermutet haben sich Frauen als Männer ausgegeben, um ein würdevolles Leben führen zu können. Fast immer führte es die Betroffenen ins Verderben. Die in strengem Schwarz-Weiß gehaltene Ballade blickt zwar in längst vergangene Tage, doch sie zielt auf die Gegenwart. Denn auch Jahrhunderte nach den Schrecken des 30-jährigen Krieges kann in vielen Ländern nicht die Rede von Gleichberechtigung der Geschlechter sein. Selbst da, wo sie, wie in Deutschland, qua Gesetz festgeschrieben ist, wirken noch immer verhängnisvolle Klischees.

Sandra Hüller in »Rose«. Foto: Schubert/ROW Pictures/dpa

Markus Schleinzer und sein Drehbuchmitautor Alexander Brom erzählen in engen Tableaus (Kamera: Gerald Kerkletz, Schnitt: Hansjörg Weißbrich). Postkartenansichten von großartigen Landschaften oder detailverliebt nachgestalteten historischen Räumen gibt es nicht. Die Enge der gesellschaftlichen Konventionen ist in jeder Sekunde zu spüren. Dabei wird nie vordergründig aufs Heute verwiesen. Souverän wird es dem Publikum überlassen, die Allgemeingültigkeit des Geschehens zu erfassen.

Sandra Hüller, von Maske und Kostüm exzellent unterstützt, bietet keine Travestie. Sie agiert durchweg als Frau, die sich aus existentiellen Zwängen heraus als Mann ausgibt. Man spürt beim Zusehen, wie anstrengend es für Rose ist, sich nicht grazil zu bewegen, sondern klobig, und der Stimme eine maskuline Färbung zu geben. Allein das ist packend. Im zweiten Teil des Films, nach der Entlarvung, ist Rose in Gefangenschaft zu erleben. Frei von allen Verkleidungen und allem Verstellen zeigt die Schauspielerin einen Menschen, dessen Streben nicht von Rebellion oder Besitzgier angetrieben wird, sondern von dem ganz einfachen aber oft so schwer zu realisierenden Wunsch, wirklich frei zu sein. Rose wird nicht von niedrigen Beweggründen getrieben, sondern von purem Hunger auf ein eigenständiges Leben.

Von Ablehnung zu Hingabe

An der Seite von Sandra Hüller begeistert die Österreicherin Caro Braun im Part der Suzanna. Allein mit ihren Blicken jagt sie einem Schauer über den Rücken. Es ist enorm faszinierend, wie sie in ihrer ersten Rolle in einem abendfüllenden Spielfilm mit kleinsten Mitteln die Wandlung eines schlichten Charakters von Ablehnung gegenüber Rose zu Hingabe, von Verwirrtheit zu Verständnis spürbar werden lässt. Die aus dem Ruhrgebiet stammende Mittzwanzigerin dürfte damit den Grundstein für eine große Karriere gelegt haben. Fans großer Schauspielkunst müssen sich ihren Namen merken: Caro Braun.