In diesen lauten Zeiten werden leise Stimmen oft überhört. Lösungen müssen eindeutig sein, abwägen kostet zu viel Zeit. Was aber, wenn die auf einmal keine Rolle mehr spielt? Wenn Menschen – oder das, was sie einmal gewesen sind – auf das Wesentliche zurückgeworfen sind? Root Leebs Gedankenspiele zu einem existenziellen Thema schillern wie das Blau des Meeres – verzaubernd und aufrüttelnd zugleich.

Die Römer nannten es Mare nostrum, jenes Meer, um das sich ihr Reich ausdehnte. Die Geschichte des Mittelmeers ist auch eine der menschlichen Zivilisation. Aus der Vergangenheit