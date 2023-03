Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre musste das Festival „Rock am Ring“ wegen Corona pausieren – seit Freitagabend wird so einiges nachgeholt. „We’re f***ing back!“ schrie Kevin „Noodles“ Wasserman von The Offspring ins Mikro.

Wenn seit Freitagabend zwei Wörter bei „Rock am Ring“ inflationär benutzt wurden, dann „Endlich wieder!“ Endlich wieder konnten die Rockfans zu ihren