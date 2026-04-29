Der österreichische Erfolgsautor Robert Seethaler schließt mit „Die Straße“, seinem heute erscheinenden Roman, konzeptionell an den Vorgänger „Das Café ohne Namen“ an.

Würden , mal angenommen, ein Ingenieur, ein Ökonom, ein Apotheker und ein Germanist während eines Wochenendausflugs über bemerkenswerte deutschsprachige Bücher der Gegenwart plaudern, und würden sie den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, dann würden sie ganz schnell bei Robert Seethaler und dessen Bestseller „Ein ganzes Leben“ landen. Darauf würde man sich verständigen. Aber es war einmal.

Ausschließlich die Biografie einer Figur aufzuzeichnen – davon ist Robert Seethaler mit seinem vorletzten Roman „Das Café ohne Namen“ abgekommen. Natürlich geht es da vor allem um den Marktarbeiter Robert Simon, der das Gebäude eines alten Cafés pachtet. Daneben enthält das Buch jedoch noch eine Fülle anderer Geschichten. Vom Café ohne Namen ist es nicht weit bis in die Heidestraße – Seethalers neuer Roman kommt gänzlich ohne Schwerpunkt aus, wobei die Straße, ihre Bewohner und die verschiedenen Milieus und Rituale eben das Zentrum des Romans darstellen.

Denksportaufgaben inklusive

Der 59-jährige Autor schreibt Miniaturen, die zum Teil aufeinander aufbauen und so die Handlung vorantreiben, Denksportaufgaben inklusive. Nicht immer ist nämlich gleich klar, wer spricht. Diese Miniaturen sind: Dialoge, Beschreibungen, Briefe, historische Dokumente, Beispiele von trockenem Beamtendeutsch, kleine Katastrophen. Seine Themen hat Seethaler längst gefunden. Wieder kreist er um das Thema der (unglücklichen) Liebe, den Tod, die Einsamkeit und vor allem um das Thema der Vergeblichkeit.

Und hier ist der Roman am stärksten, wenn er das verzweifelte Bemühen eines Mannes beschreibt, in der Heidestraße ein Antiquariat zu installieren und erfolgreich zu betreiben versucht. Was ist das für eine Mühsal. Schon beim Transport der Bücher verrechnet er sich, er wird von Handwerkern getäuscht, er kämpft erst gegen die Kälte, die seinen Büchern zusetzt, später gegen Ungeziefer. Irgendwann reicht es, der Mann ist zunehmend erschöpft, verkauft den Bestand an einen Großhändler und behält ein einziges Buch. Der Preis ist nicht gut, aber er kann die Mietrückstände begleichen. „Schmerz und Freude liegen in einer Schale, ihre Mischung ist des Menschen Los“, folgert er.

„Die Liebe ist eine brutale Angelegenheit“

Das würde die Blumenhändlerin Szavkas so nicht unterschreiben. Sie ist verliebt, schreibt ihrem Liebsten 150 Briefe. Und dann sieht sie ihn, einen Blender?, von ihrem Geschäft aus auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer anderen ... „Die Liebe ist eine brutale Angelegenheit“ als Programm.

Nur sehr wenig ist in Ordnung in diesem Teil der Stadt. Es ist ein Ort des Unfriedens. Selbst vor der Organisation des Straßenfestes gibt es im Komitee Streit. Gewalt ist ein Thema. Eine Frau wird von ihrem Partner verprügelt, Margarete Lotzkys Sohn verletzt einen Polizisten während des Straßenfestes schwer. Die Leiterin des Pflegeheims Haus Abendschein, Regina Salzgeber, wird als „Elefant“ verspottet. Trostlos. Doktor Aysal ist pausenlos im Einsatz. „Meine Krankheit heißt Einsamkeit“, sagt eine Patientin zu ihm.

Aktuelle Bezüge

„Die Straße“ hat auch aktuelle Bezüge, wenn Seethaler sich dem Thema Stadtentwicklung widmet. Ein Konsortium versucht, die alten Mieter aus ihren Wohnungen zu bekommen, und findet auch Wege, das zu erreichen. Beim Rechtsanwalt der Mieter erkennen sie recht schnell die Schwachstelle.

Überzeugt die veränderte Herangehensweise von Robert Seethaler? Die Abschnitte in der „Straße“ sind doch arg kleinteilig. Der eine oder andere Erzählfaden könnte dicker sein. Das ganze Leben von Andreas Egger in seinem Bergdorf ist dann doch als Bild viel abgerundeter.

Lesezeichen

Robert Seethaler: „Die Straße“; Roman; Claasen; Berlin; 240 Seiten; 25 Euro.

