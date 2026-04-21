Rihanna und ihr Partner Asap Rocky haben inzwischen drei Kinder: Zwei Jungen und ein Mädchen. Die Kleine hat nun ihren ersten großen Auftritt.

Los Angeles (dpa) - Die Sängerin Rihanna (38) hat sich erstmals mit ihrer im September geborenen Tochter Rocki auf einem Magazin-Cover gezeigt. Für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem «W Magazine» zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet.

Die aus Barbados stammende Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musik-Stars der Welt. Seit 2020 ist sie mit dem Rapper Asap Rocky (37) zusammen. 2022 kam ihr Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte Brüderchen Riot.