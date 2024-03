Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht ganz einfach für einen Hetero-Mann, die Strahlkraft des attraktiven und augenscheinlich unwiderstehlichen Frauenschwarms Richard Chamberlain in Worte zu fassen. Der amerikanische Film- und Fernsehschauspieler wird am Ostersonntag 90 Jahre alt, sieht aber fast immer noch so aus wie Pater Bricassard aus dem Fernseh-Mehrteiler „Dornenvögel“.

Groß gewachsen und schlank, ausgestattet mit bestem Aussehen und einer samtigen Baritonstimme, das Blondhaar über schilfgrünen Augen stets duftig geföhnt und picobello gewandet: