Immer, wenn es Sommer wird, beginnen wir mit dem Erzählen. Seit 1995 geht das so. Die Reihe, ein Klassiker. Es schreiben Schriftsteller/innen und Journalist/innen. Heute berichtet die in Speyer geborene Schriftstellerin Sarah Stricker darüber, wie sie Corona in ihrer Wahlheimat Israel erlebt.

„Was bleibt jetzt von Corona?“, schrieb vor ein paar Tagen ein Filmemacher-Freund von mir auf Facebook. „Welche Bilder sind es, die euch individuell im Gedächtnis bleiben werden, die im Rückblick ganz besonders für diese Krise stehen, so wie zum Beispiel das vor der Napalm-Wolke fliehende kleine Mädchen zum Inbegriff des Vietnamkriegs geworden ist?“

Ich las die ersten Antworten, wunderte mich etwas, dass die Bildvorschläge fast ausschließlich von Ärzten in der Lombardei oder Leichenwagen in New York handelten, obwohl die Kommentierenden aus allen möglichen Ländern stammten, wunderte mich auch über das Wort „Rückblick“, das mir, trotz all der Lockerungen, dann doch recht optimistisch schien. Aber seither kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was denn meine Bilder sind, jene Momentaufnahmen, die ich mit Corona verbinde, so wie ich es in Tel Aviv, wo ich seit zehn Jahren zu Hause bin, bisher erlebt habe:

Mein Bild von Corona ist der Nachbar schräg gegenüber, der jeden Tag auf seinem Balkon auf und ab marschiert, sechs Meter in die eine Richtung, sechs Meter in die andere, hin, her, hin, her, oft 15, 20, 30 Minuten lang, mit einer eisernen Disziplin, wie ein Soldat auf Patrouille, nur dass er statt eines Militärstützpunkts oder Grenzzauns seine Gesundheit schützt, ob nun vorrangig die körperliche oder die seelische weiß ich nicht. Anfangs tun wir so, als würden wir einander nicht bemerken, dann lächeln wir uns gelegentlich zu, beginnen einander zu grüßen, irgendwann auch zu winken. Und als einmal eine Kreuzung weiter die Polizei anrückt, mutmaßlich, um einen Quarantäne-Brecher zu stellen, genau kann ich es zwischen dem ganzen über die Straße hinweg gebrüllten Fluchen nicht verstehen, hängen wir beide über der Brüstung; zwei Spanner auf dem Balkon, aber dabei wenigstens nicht allein.

*

Mein Bild von Corona sind die Fahrradlieferanten der Restaurants in ihren aquamarinblauen und orangefarbenen Uniformen, die, als man sich irgendwann nur noch 100 Meter weit von der eigenen Wohnung entfernen darf, oft das einzige sind, was man überhaupt auf Tel Avivs Straßen sieht, dafür aber manchmal in so hoher Dichte, dass man den Eindruck gewinnt, in dieser Stadt würde niemand, aber auch wirklich niemand selbst kochen.

*

Mein Bild von Corona sind die sonst perfekt geschminkt und ausgeleuchteten Nachrichtenmoderatoren, die plötzlich aus dem Home-Office heraus senden, sind die ernsten Mienen, die sie machen, während sie, im Hintergrund eine Küchenzeile, am unteren Bildrand eine irgendetwas oder irgendjemanden wegschubsende Hand, über die neusten Arbeitslosenzahlen reden, oder die festgefahrenen Koalitionsverhandlungen, oder darüber, dass sich unter besagten aquamarinblauen Uniformen angeblich immer öfter auch nur als Essenslieferanten getarnte Hasch-Dealer befänden.

*

Mein Bild von Corona sind die langen Schlangen vor den Geschäften, zunächst, wie anscheinend überall auf der Welt, auch hier für Toilettenpapier, weniger für Mehl, dafür in den Tagen vor dem Pessach-Fest umso mehr für Eier, mein Gott die Eier, Menschen im Fernsehen, die sich um die letzten Packungen schlagen, Menschen vor Lastwägen, die gleich mehrere Paletten auf den Armen stapeln, Menschen, die mich aus dem Autofenster heraus ansprechen, sie fänden keinen Parkplatz, ob ich mal eben in den Supermarkt laufen könne, „wenn es bei euch noch Eier gibt, kauf alle!“.

Aber in Tel Aviv, oder zumindest in meiner Straße, ist Corona vor allem eins: die Schlange vor dem Spirituosenladen, zeitweise über mehrere Kreuzungen hinweg, sind es die Leute, die vollbepackt mit Wein und Schnaps der erstaunlich entspannten Verkäuferin die Ellbogen zur Verabschiedung anbieten, offenbar fest entschlossen, aus einer beschissenen Situation dann wenigstens das Bestmögliche zu machen.

*

Mein Bild von Corona sind Benjamin Netanjahus Reden an die Nation, nicht aufgezeichnet wie etwa die der deutschen Kanzlerin, sondern immer live und bisweilen fast täglich, Reden, in denen er seinem Volk nicht nur erklärt, wie man sich richtig die Nase putzt, sondern auch, warum Israel neben Schulen und Kindergärten als eins der ersten westlichen Länder Gerichte schließen muss, darunter jenes, in dem er sich zwei Tage später wegen Korruption verantworten soll – aber aus einer beschissenen Situation das Bestmögliche Herausholen ist natürlich sowas wie Netanjahus USP, also sein Alleinstellungsmerkmal.

*

Mein Bild von Corona ist die Pro-Demokratie-Demo auf dem Rabin-Platz, sind die 2000 Protestierenden, die so brav auf ihren im Zwei-Meter-Abstand angebrachten Markierungen stehen, wie ich israelische Zivilisten überhaupt noch nie in Reih und Glied habe stehen sehen. Und es ist die Demonstration der Ärzte eine Woche später. Und dann die der Lehrer. Und der Künstler. Und der Selbständigen. Es ist das Gefühl, dass verdammt viele Leute in diesem Land gerade verdammt wütend sind. Und es ist die Angst, dass, je mehr der physische Abstand bei diesen Demonstrationen zusammenschrumpft, der gefühlte zwischen gesellschaftlichen Gruppen weiter wächst.

*

Mein Bild von Corona ist die Staffel der israelischen Luftwaffe, die, als die traditionell am Unabhängigkeitstag stattfindende Flugschau aus Angst vor Menschenansammlungen abgesagt wird, kurzerhand beschließt, stattdessen als Salut an das medizinische Personal über die Krankenhäuser zu fliegen.

Und es ist der Jerusalemer Bürgermeister, der am Vorabend des Unabhängigkeitstags die Piloten bittet, die Flugroute etwas zu erweitern, der vorschlägt, neben den Einrichtungen in den jüdischen Vierteln, auch das Sheik Jarrah Krankenhaus im Ostteil der Stadt anzufliegen und den arabischen Ärzten, Schwestern und Pflegern die gleiche Ehrerweisung zu erbringen.

*

Mein Bild von Corona ist ein Bild der Extreme. Es sind die Stimmen jener, die behaupten, Israel entlasse palästinensische Gefangene aus der Haft, um das Westjordanland zu verseuchen. Es sind die iranischen Ayatollahs, die „den Zionisten“ einen biologischen Angriff unterstellen. Es ist die x-fach geteilte Zeichnung eines Karikaturisten, der das stilisierte Bild des Virus’ mit einem Davidstern verschmelzen lässt.

Aber es ist auch der OP, in dem Palästinenser und Israelis ohne großes Aufheben zusammenarbeiten. Es ist die Meldung, die Hamas stimme zu, Ärzte für Covid-19-Schulungen nach Israel zu schicken. Und es ist die Schneiderei in Gaza, in der sonst T-Shirts gefertigt werden und in der jetzt Palästinenser Atemmasken für den vermeintlichen Erzfeind nähen.

Corona ist eine Erinnerung daran, dass jede Krise eine Chance ist – für die einen zum Säen von Hass, für die anderen zum Bauen von Brücken.

Und während ich all das schreibe, sitze ich auch jetzt auf dem Balkon, höre den Verkehr auf der Straße, die wieder so voll ist wie zuvor, schrecke hie und da von einem der ebenfalls langsam zurückkehrenden Flugzeuge auf, die mir mit einem Mal entsetzlich laut erscheinen. Aber auf dem Balkon schräg gegenüber sind die Fenster zu und die Rollläden seit Tagen unten, und den Nachbarn habe ich seit vier Wochen nicht mehr gesehen.

Die Autorin