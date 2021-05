Immer, wenn es Sommer wird, beginnen wir mit dem Erzählen. Seit 1995 geht das so. Die Reihe, ein Klassiker. Es schreiben Schriftsteller/innen und Journalist/innen. Heute RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald.

Am Schluss war ich’s wieder, war eh klar, ich kenne es nicht anders, wann immer irgendein Mist passiert, dauert es nicht lange und jemand ruft: „Sie war’s!“. War schon immer so, von daher: Was soll’s. Ich nehm’s niemandem krumm, die Leute sind halt so, sie brauchen einen Sündenbock, sonst drehen sie durch. Bei Jesus war’s auch so, er nahm alle Schuld auf sich. Ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, wir kommen aus sehr verschiedenen Richtungen, und bei mir war’s auch nicht ganz freiwillig mit der Schuld, mir wurde sie eher von anderen aufgehalst. Aber jetzt hab’ ich sie halt, punkt. Was soll man da noch sagen?

Jetzt soll ich halt brennen.

*

„Nenne mir weitere“, raunt mir der Richter zu, „dann köpfen wir dich, bevor wir das Holz anzünden.“ Aber der kann mich mal, ich bin ja nicht blöd, ich weiß, dass er das nur so sagt, und wenn ich dann noch zehn, 15 andere wahllos mit reingeritten habe, schlagen unter mir doch die Flammen hoch, ohne dass mir vorher gnädigerweise einer den Kopf abgehackt hätte.

Versprechen an Hexen müssen nicht eingehalten werden, das weiß doch jeder. „Eine weiß ich noch, die Unzucht mit dem Teufel treibt!“, rufe ich scheinbar verängstigt dem Publikum zu, und als der Richter näherkommt, schaue ich ihm in die Augen, mache eine kleine Kunstpause und sage dann laut: „Deine Alte!“ Die Leute kreischen vor Lachen, gut so, gefällt mir, keep’em laughin’ as you go, ich sehe das ähnlich wie der am Kreuz hängende Brian in Monty Pythons „Life of Brian“. Der Richter zündet, Qualm steigt auf, ich pfeife die Melodie von „Always Look On The Bright Side Of Life“, ein tolles Lied.

*

An der Haarfarbe kann es nicht gelegen haben, dass sie auf mich kamen, meine Haare sind braun, nicht rot, und auch ansonsten weiche ich optisch wenig vom durchschnittlichen Erscheinungsbild einer mitteleuropäischen Frau ab. Kein Buckel, keine Warzen, nicht mal eine schwarze Katze habe ich, ich habe überhaupt keine Katze, auch keinen Raben, ich kenne mich weder mit Kräutern noch mit Geburtshilfe aus, und es gab auch nie einen einflussreichen Mann, der sich nach mir verzehrt hätte und von mir schnöde abgewiesen wurde.

Es muss was anderes gewesen sein, was, weiß ich nicht, nur, dass ich schon als Kind für alles Mögliche den Kopf hingehalten habe. Gut, einiges hatte ich wirklich zu verantworten, den Tod des Meerschweinchens, dass Wolfram jetzt im Rollstuhl sitzt, aber eben nicht alles. Ich nehme mal an, es ist für die Leute einfacher, wenn immer dieselben an allem schuld sind, das gibt Struktur und erspart komplizierte Überlegungen. „Ich war’s“, gehörte denn auch zu den ersten Worten, die ich sprach, um mir weitere Unannehmlichkeiten und erzwungene Geständnisse zu ersparen, und alle glaubten mir gerne.

*

Als das los ging mit Corona, reagierten die Menschen zunächst erschrocken, aber doch für ihre Verhältnisse sachlich. Sie hielten Abstand, trugen Masken, wuschen sich die Hände und verzichteten heroisch auf ihnen zustehende Errungenschaften wie Kinderbetreuung, Kirmes und Konzerte. Die Ergriffenheit über die eigene Vernunft und Opferbereitschaft hielt sie eine Weile bei Laune, aber als dann immer noch kein Impfstoff und auch sonst keine Lösung in Sicht war, und die Sache länger zu dauern schien, wurden sie sauer. Erst waren die Scheiß-Chinesen schuld, dann die Scheiß-Merkel, parallel dazu die Scheiß-Wirtschaft, die das Virus freigelassen hatte, um die Scheiß-Welt zu beherrschen. Das glaubten sie. Es sprach einigermaßen viel gegen diese Theorien, aber wer glaubt, braucht bekanntlich keine Argumente.

*

Da sie der Alt-Kanzlerin, den Chinesen und dem Leibhaftigen in Gestalt von Bill Gates aber nichts konnten, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auf mich kamen, braune Haare hin oder her. Wenn’s bei der Schuldfrage nicht vorangeht, landet man früher oder später immer bei mir und meinesgleichen. War früher schon so. Hungersnot? „Hexerei!“ Unheilbare Seuche? „Schadenszauber!“ Eine schlechte Erklärung ist besser als gar keine. „Sie war’s“, wurde denn auch prompt gewispert, als es mit Corona ins vierte Jahr ging, und noch ein paar Monate später brüllten sie es schon, „und sie guckt auch immer so scheel!“ Und bei jemandem, der immer schon an allem schuld war, hätte es eigentlich keinen Prozess oder höchstens einen kurzen gebraucht. Ich gab ja auch wie immer alles zu.

*

Es sollte aber mit Recht und Ordnung zugehen, „wir dulden keine Willkür“, sagte der Richter, und sie besorgten sich aus dem Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber Original-Unterlagen zu Hexenprozessen im späten Mittelalter. Da stand ja dann schwarz auf weiß, was zu tun ist. Und was bis Mitte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa geltendes Recht war, konnte ja nun nicht völlig daneben sein, denn früher war ja auch nicht alles schlecht, meinte der Richter.

Dass ich umgehend einräumte, neuartige Coronaviren ersonnen, entwickelt und verbreitet zu haben, ersparte mir Daumenschraube und Hexenstuhl. Allerdings wurde mein Geständnis bei der Vollstreckung nicht strafmildernd gewertet. Die Strafe für Hexen ist nun mal in jedem Fall das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, so sieht es das reanimierte Recht vor, und da sollte man sich dann auch schon dran halten, sonst hat das alles ja gar keinen Sinn, und wir werden Corona nie los, meinte nicht nur der Richter.

*

So war das, und jetzt wird’s langsam doch ziemlich heiß hier. Das bei Hexenverbrennungen vorgeschriebene Buchenholz brennt wie Zunder, und wegen des ganzen Rauchs sehe ich das Publikum auf dem brechend vollen Hildmann-Platz schon gar nicht mehr, höre nur noch das Genuschel hinter den Mund-Nasen-Masken und den Richter, der zum Abstand halten mahnt. „Nicht so nah rangehen, Funkenflug!“, ruft er, ein rechtschaffener Mann, fürsorglich auch, dessen gutherzige Gattin natürlich den Teufel tun würde, mit Letzterem was anzufangen. Das mit der Unzucht hatte ich erfunden, aber das war eh klar, denke ich. Ich kneife die Augen zu, der Qualm, und überlege, ob ich jetzt doch vom Glauben abfallen muss. Hat er mich etwa vergessen?

*

Nein, hat er nicht, auf ihn ist Verlass. Mit dem Elektro-Porsche parkt er direkt vorm Scheiterhaufen, latscht quer durch die Flammen, sie tun ihm nichts, er ist sie ja aus der Hölle gewohnt. Ein Handstreich, und meine Fesseln sind gelöst. Die Leute rennen panisch weg, sie schreien „wer ist das?!“ Und ehrlich: Ich nehme das niemandem krumm. Bill Gates sofort zu erkennen, ist wirklich nicht so leicht bei seinem Allerweltsgesicht. War meine Idee gewesen, dass er mich so aus den Flammen rettet. Ich war’s. Wie immer.

Die Autorin