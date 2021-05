Der Deutsche Bundestag hat mehrheitlich dafür gestimmt, Musik-Clubs und Livebühnen baurechtlich als Kulturstätten anzuerkennen. Statt mit Bordellen stehen die Musikspielstätten jetzt wohl bald auf einer Ebene mit Opernhäusern und Museen. Und was heißt das jetzt?

„Wir schauten rum und lachten. Sehr geile Musik jetzt, so! Schau! Ich hatte das Picken der Sechzehntel superhell in meinen Fingerspitzen, weit ausgebreitete Arme. Sie auch, klitzeklein glitzernd vorne, oben, unten toll. Silbrig schimmerte das leuchtende Geschmeide.“ Jetzt ist es sozusagen amtlich, was Rainald Goetz, ein Büchner-Preisträger immerhin, in seinem Buch „Rave“ so steil labernd feiert: Ist ein kultureller Akt, das große „bumm bumm bumm“-Ding im Club, es zählt wohl bald so viel wie „Weia! Waga! Woge, du Welle! Walle zur Wiege! Wagalaweia! Wallala weiala weia!“– die Oper.

Baurechtlich zumindest sind Wagner und Westbam sehr wahrscheinlich in absehbarer Zukunft gleichgestellt. Clubs und Livebühnen wie das Soho in Mannheim und die Musikkneipe Schalander in Kusel sind dann Kulturorte wie das Pfalztheater und die Kunsthalle Mannheim, statt wie bisher als Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Wettbüros, Sex-Kinos oder Bordelle zu gelten.

Parlamentarische Fanbasis

Der Deutsche Bundestag hat mehrheitlich beschlossen, die bundesweit geltende Baunutzungsverordnung (BauNVO) dahingehend zu ändern. Initiiert hat das das überparteiliche Forum Clubkultur. Politikerinnen und Politiker wie Karsten Möring (CDU), Claudia Tausend (SPD), der Grüne Erhard Grundl und die Linke Caren Lay. Im Wahlprogramm der Grünen für die vergangene Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Nobilitierung auch gestanden – wortwörtlich. Vor allem aber auch die Lobbyarbeit des Hamburger Bundesverbands LiveKomm der Live Musik Kommission, die 530 Musikspielstätten – darunter auch das Schalander – repräsentiert, hat geholfen.

50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Branche tätig. Jahresumsatz: 1,1 Milliarden Euro. Nun muss die Bundesregierung entscheiden, wie es weitergeht. So viel steht fest: Die BauNVO-Novellierung hat Konsequenzen.

So dürfen sich Vergnügungsstätten bisher lediglich in Kern- und menschenleeren Gewerbegebieten ansiedeln. In Fußgängerzonen zum Beispiel, wo die Mieten teuer sind, heißt: Das Livebühnen- und Clubprogramm muss sich vor allem rentieren. Bedeutet: Talente und innovative Formate scheitern an der Tür.

Bei Vergnügungsstätten sind die Regelungen, was die Lautstärke betrifft, strikt. Bei Kulturstätten lässt sich schon mal experimentieren, etwa indem maximale Innenpegel für Schlafräume der Nachbarn festgelegt werden. Es gibt staatliche Unterstützung, um den Schallschutz zu verbessern. Außerdem ist es nicht mehr ganz so einfach, durch andere Bauvorhaben verdrängt zu werden.

Im Gegenteil: Kann sogar sein, dass die Ansiedlung von Clubs und Livebühnen bei Stadtentwicklungsprojekten sogar favorisiert wird. Vor allem, wenn Städte und Gemeinde einem Kulturentwicklungsplan folgen. Wolfram Butz, der Geschäftsführer des Schalander in Kusel, glaubt zudem, dass die neue Kategorisierung der Musikspielstätten als Kulturorte, Institutionen wie seiner eine „bessere Lobby“ verschafft. Mehr Anerkennung. Respekt.

Aus der Schmuddelecke

Im Schalander treten Livebands auf, Stil „Krautrock bis Hip-Hop“, Coverbands eher nicht so. Es gehe nicht darum, dass sich Leute am Wochenende 300 Euro dazuverdienen, sagt Butz am Telefon. Leicht hektisch. Er steckt in den Vorbereitungen, seinen Biergarten wieder zu öffnen. Sein Ding sind eher die, die für ihre Musik an zwei Enden brennen. Talente, alte Haudegen, Bands aus Belgien, den Niederlanden. Der Sänger der kanadisch-irischen Band The Mahones, Finney McConnell, zum Beispiel, dessen Auftritt am 27. September vor einem Jahr als letzter Termin auf der Homepage steht.

Butz jedenfalls hat die Kapazität seiner Musikspielstätte gerade erweitert. Gegen den Trend, gewissermaßen. Obwohl er schon so lange zu hat. Fördermittel sind geflossen. Vom Land. Oder von der Verwertungsgesellschaft Gema. Er sagt, während der Pandemie sei der Zuspruch für das, was er tut, gewachsen. „Wir werden ganz anders angeschaut“, sagt Butz. Er meint: Richtung Systemrelevanz. Raus aus der „Schmuddelecke“, wie Caren Lay vom Parlamentarischen Forum Clubkultur das nennt. „Das Thema Clubpolitik hat eine unglaubliche Karriere gemacht in den vergangenen eineinhalb Jahren“, zitiert ein Zeitungsbericht die 48-jährige Linke aus Neuwied. Nicht zuletzt, meint sie, falle es mit dem Status leichter, sich für Kulturförderprogramme zu bewerben.

Meilenstein Baurecht

Die anstehende Änderung der Baunutzungsverordnung, sagt die studierte Soziologin Lay, sei ein „Meilenstein, um die bedrohte Clubkultur zu retten“. Es ist wie so oft, erst wenn etwas zu fehlen beginnt, fängt die Welt an, es zu vermissen.

„Schon vor Corona“, hat der Sprecher der Berliner Clubcommission mit 350 Mitgliedern, Lutz Leichsenring, dem „Tagesspiegel“ gesagt, „zeichnete sich der Trend ab, dass Menschen bewusster leben, weniger Alkohol trinken, weniger obsessiv sind“. Dazu kommt: Die ständige Verfügbarkeit von Musik hat deren Stellenwert angekratzt. Die Zeiten, andere. Im Elipamanoke, einem Leipziger „Tanz- und Nachtclub“, gibt es eine Antidiskriminierungs-AG, und ein Awareness-Team sorgt dafür, dass es politisch korrekt zu geht. Sehr gerne wird Techno für die Generation Ü 40 aufgelegt.

Zahlreiche Clubs bundesweit mussten dichtmachen oder ihnen wurde von der Immobilienwirtschaft der Garaus gemacht. In der Pandemie dann sind die Clubs und Livebühnen die ersten gewesen, die schließen mussten. Und wenn nicht alles täuscht, werden sie die letzten sein, die wieder öffnen dürfen.

Alles, was sie definiert, die entfesselte Nähe, die kollektive Unvernunft, die Angstfreiheit, die Risikofreude, der temporäre Kontrollverlust, die herumreisenden DJs, das internationale Publikum, steht geradezu quer zu dem, was in der Pandemie geboten und verboten ist. In der Ausgangssperre zumal, der Suspendierung der Nacht.

Ata Macias, Gründer des legendären Liveclubs Robert Johnson in Offenbach, sagt, ihn beschäftige, „dass viele junge Leute heute lieber koksen, als in einen Club zu gehen“. Auch frage er sich, wie sich die Energie auch bei denen wieder entfachen lasse, die noch einen Eindruck von der Tanzkultur aus Vor-Corona-Zeiten hätten. Und bei denen, für die die beste Party des Jahres eine Hochzeit gewesen sei.

Die Mutter der Kultur?

Ganz in dem Sinn läuft auf Youtube ein Sehnsucht produzierender Spot des Kräuterlikörproduzenten Jägermeister rauf und runter: „#save the night“, rettet die Nacht. Darin heißt es unter anderem leicht übertrieben, dass das Nachtleben die Mutter der Kultur sei. Andererseits, warum sollte, wenn – nach oder mit Corona – wieder etwas geht, nicht von da aus, wo die Musik spielt, etwas Neues starten. Gerade jetzt, wo Clubs und Livebühnen langsam als Kulturorte begriffen werden.

So plädiert ein Positionspapier der Bundesstiftung Baukultur dafür, Clubs und Livebühnen zu subventionieren und im Sinne einer „kultur-integrativen“ Stadtentwicklungspolitik einzusetzen. Für die Zwischennutzung oder als unkonventionelle Inseln innerhalb eines Stadtquartiers. Und Clubcommissions-Man Lutz Leichsenring kann sich vorstellen, dass wir postpandemisch „unsere Roaring Twenties“ erleben und „die Leute drehen komplett frei“. Könne auch sein, dass sich Clubs künftig als Orte der Debatten, des Politischen und der Aufführungen etablieren.

Am Ende der Nacht

Vielleicht ist es wie im Krankenhaus, in dem es heißt, die Patienten müssten nur „die Nacht überstehen“. Wenn es hell werde aber, beginne die Hoffnung, dass es weitergehen wird. Oder, um es mit „Rave“-Autor Rainald Goetz zu sagen: „Wir stolperten hoch und taumelten raus. Verdammt hell hier, oder habe ich was im Auge? Was geht denn ab? Was gehtn! Ist da was? Zufällig, irgendwas vielleicht? Was? Was! Wie? Die Augen sind geblendet, die Wimpern schlagen zu. Grellweiß: die Sonne. Mein Gott, ist das hell hier.“ Im Schalander in Kusel im Übrigen ist am Pfingstmontag ein Konzert mit den Surfing Horses aus Kaiserslautern geplant.