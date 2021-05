Singles haben es gerade gar nicht leicht. Wenn man um acht Uhr abends zu Hause sein muss, alle Bars und Clubs geschlossen sind, wie soll man da noch jemanden kennenlernen? Auch der Flirt mit der Kollegin oder dem Kollegen im Homeoffice ist nicht ganz einfach, wenngleich diese Art des Arbeitens zumindest den Vorteil hat, dass man sich keine Mogelpackung anlächelt, die sich erst als solche herausstellt, wenn die Maske fällt.

Der Supermarkt als Kontaktbörse

Bliebe noch der Supermarkt als Kontaktbörse. Dating mit Einkaufswagen sozusagen, und zwischen der bunten Warenwelt ist bestimmt auch die Liebe des Lebens im Angebot. Damit man künftig mit Flugzeugen im Bauch den Pandemie-Blues bekämpfen kann. Gut, man könnte sich vielleicht romantischere Locations vorstellen, aber warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden? Dachte sich auch ein Supermarkt im Fränkischen, der nun jeden Freitag zwischen 18 und 20 Uhr zum „Single-Shopping“ einlädt.

Verabredung zu einem Smoothie

Wer auf Partnersuche ist, der erhält am Markteingang ein Herz mit einer Nummer darauf. Das klebt er sich dann gut lesbar auf die Jacke und gibt damit zu erkennen, dass er jetzt lange genug alleine die Wäsche gemacht hat. Das Herz übernimmt dann so etwa die Funktion des Röhrens beim Hirsch, jedenfalls ist es ein Signal an andere, dass man bereit ist für die nächste Beziehung.

Man kann dann laut Auskunft des Marktleiters, sobald man einen attraktiven Single gesichtet hat, dessen Nummer ausrufen lassen. Oder an der Kasse seine Nummer mit einer Nachricht hinterlassen. „Lust auf ein Treffen an der heißen Theke der Fleischabteilung“, könnte da zum Beispiel draufstehen. Und für Vegetarier empfiehlt sich das Obstregal. So nach dem Motto: „Treffen wir uns doch mal auf einen Smoothie.“