Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kaiserslautern sieht man jetzt schon mal Paare und Passanten an der Bushaltestelle tanzen. Gemälde leuchten nachts. Schuld hat eine Plakataktion. „Kunst bleibt.“ heißt sie. Ein Mutmacher in schwierigen Zeiten. Was steckt dahinter?

„Kunst bleibt.“: Der Punkt nach der Behauptung ist wichtig. Es ist eine trotzige Aktion. In 55 Werbeleuchtkästen in Kaiserslautern hängen jetzt Plakate aus. An Bushaltestellen,