Wie können Museen mit ihrem kolonialen Erbe umgehen? Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) holen sich Input von außen.

Mit der Black Academy und Interessierten aus der Zivilbevölkerung möchten die Reiss-Engelhorn-Museen den kolonialen Blick durchbrechen und einen Ausstellungsbereich als Mitmachprojekt neu gestalten.

Auf den „Schatz“ stieß man eher zufällig. Lange Zeit verbarg eine künstliche Wand in der oberen Etage des „Museum Weltkulturen“ in D5 den Blick auf die Sammler-Vitrine von Gabriel von Max (1840 – 1915), früher Darwinist, Professor, Maler und „naturkundlicher“ Sammler. 60.000 Objekte befanden sich in seinem Besitz: Skelette von Affen, Elefanten, aber auch Schädel von Menschen aus der ganzen Welt, die 2012 mit der „Schädelkult“-Ausstellung präsentiert wurden. In dieser Zeit ist wohl auch die nachgestellte Vitrine entstanden. Voller Arbeitsgeräte und Werkzeuge, aber auch Figuren, Masken oder Schnitzereien vom Kongo, Neuguinea, Sibirien, der Arktis, Mexiko bis zum Amazonas.

Sammlung in Stadtbesitz

1917 erwarb die Stadt Mannheim die gigantische Privat-Sammlung, um das damalige „Handels- und Kolonialmuseum“ aufzuwerten. Nach der Wiederentdeckung der Vitrine behalf man sich mit einem schwarzen Fadenvorhang, der den direkten Einblick etwas verschleiern soll. „Natürlich wollen wir diese Repräsentation so nicht beibehalten“, sagt Sarah Nelly Friedland, Direktorin für Archäologie und Weltkulturen, über die Idee für das Kooperationsprojekt „Challenge (the) Museum“. Gemeinsam mit der Black Academy, eine Initiative für politische Bildung und rassismuskritische Arbeit, und dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte möchte man sich nun in Workshops mit den Inhalten der Vitrine befassen.

Der englische Artikel ist dabei bewusst in Klammern gesetzt, denn das Museum selbst ist eine Herausforderung. Selbstkritisch fragen Friedland und Provenienzforscher Jamie Dau: Wie kann das rem zu einem Ort für Menschen aus den Herkunftsländern werden? Wie kann das städtische ethnologische Museum, das auf ungleichen Machtverhältnissen und rassistischen Stereotypen aufgebaut wurde, zu „unserem“ Museum werden? „Denn genau das liegt uns am Herzen, dass sich Menschen bei uns nicht repräsentiert fühlen, ist überhaupt nicht unser Ansatz“, betont Friedland.

Anordnung problematisch

Für Gbeognin Mickael Houngbedji, Soziologe aus Benin, der in Mannheim als Migrationsberater tätig ist, wirft schon die Anordnung der Vitrine Fragen auf. Auf steinzeitliche Funde auf der linken Wandseite folgen Artefakte indigener Kulturen. „Der Kopf verknüpft“, sagt er über das chronologische Denken, von dem auch Gabriel von Max geprägt war. „Zeit der Menschwerdung“ nannte er schließlich seine materiellen Zeugnisse, obwohl sie doch von Menschen stammten, die zur selben Zeit lebten wir er.

„Tatsächlich war etwa in Benin das Handwerk sehr spezialisiert. In der Kolonialisierung aber sind Werkzeuge und Wissen, sind Fertigkeiten und Fähigkeiten gezielt vernichtet worden“, sagt Houngbedji, der sich in seinem Forschungsgebiet „Handwerk als Beruf der Zukunft in Afrika“ auch intensiv mit historischen Werkzeugen befasst. Der Blick in die Vergangenheit ist das eine. Die Beziehung der Artefakte zur Gegenwart aber ist die andere Frage, mit der sich die Projektgruppe nun befasst.

„Ich möchte mitgestalten, daran teilhaben, dass sich Institutionen wie das Museum neu aufstellen und mehr Menschen in der Bevölkerung ansprechen. Denn die Gesellschaft wird immer bunter, Institutionen nicht“, erklärt Ismael Uzunoglu seine Motivation. Statt den musealen Blick nur auf Historisches zu richten, sollten mehr „Lebensrealitäten“ abgebildet werden. „Koloniale Kontinuität“ ist ein Begriff, der zum Auftakt des Projekts immer wieder fällt. „Mein zweiter, „ordentlicher„ Vorname ist dafür das beste Beispiel“, erklärt Houngbedji. In ungleichen Beziehungen, in Sprache, in Blicken, in Migration und Diaspora, bis hin zu Exotisierungen wirken koloniale Muster bis ins Heute.

Nun möchte die Projektgruppe die Vitrine möglichst „dekolonialisieren“ und auch dezentralisieren, mehr wagen als eine neue Erklärungstafel. Ein erster Vorschlag ist, den Namen Gabriel von Max auszuklammern, die Artefakte nicht mehr nur als Teil einer Sammlung zu sehen. „Es ist so vollgestopft, ohne Identität. Wir wollen lüften, schauen, forschen. Es geht auch um die Frage: welches Museum wollen wir? In Benin ist es mehr als ein touristischer Ort. Est ein Raum der Erinnerung, des lebendigen Erbes, der nicht nur Geschichte erzählt, sondern auch Identität und Weitergabe verkörpert“, sagt Nicole Amoussou von der Black Academy.

In drei Intensivworkshops sei man nun in der Gestaltung frei. „Die Vitrine soll nicht zerstört werden, aber sie kann einfach eine leere Hülle sein“, sagt Friedland. Am 15. Oktober sollen die Ergebnisse präsentiert werden.