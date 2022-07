Alle drei Jahre vergibt der Bezirksverband Pfalz den Medienpreis Pfalz. Die Jury hat einmütig entschieden, den Buchhändler und Verleger Reinhold Gondrom mit dem Lebenswerkpreis auszuzeichnen. Für den mit 10.000 Euro dotierten Medienpreis sind Markus Clauer, Michael Konrad und Uwe Herrmann sowie Reiner Voß nominiert. Wer gewinnt, bleibt bis zur Pfalzpreis-Gala am Samstag, 19. November, um 18 Uhr im Pfalztheater Kaiserslautern geheim.

Reinhold Gondrom, 1950 in Bayreuth geboren, hat, so der Bezirksverband in seiner Begründung, den deutschen Buchhandel nachhaltig beeinflusst. Nach seiner Ausbildung zum Druckfachmann folgte die des Buchhändlers. Danach zog es ihn in viele große Städte, wo er in Buchhandelsunternehmen arbeitete. 1975 kam Gondrom nach Kaiserslautern und übernahm die Buchhandlung Lincks-Crusius.

Pfälzer Werke veröffentlicht

„Er galt als der erste Unternehmer in Deutschland, der großflächige Buchhäuser entwickelte und seine innovativen Ideen selbst oder als Franchise-Geber in andere Städte brachte“, so der Bezirksverband. Als Verleger hat sich Reinhold Gondrom vor allem Pfälzer Autoren und Autorinnen gewidmet.

Für seine Serie „Reporter/Kulturreporter to go“, die Anfang 2019 gestartet ist und seitdem in loser Folge fortgesetzt wird, ist RHEINPFALZ-Kulturredakteur Markus Clauer nominiert. Für ihr Nachschlagewerk „Saach blooß. Geheimnisse des Pfälzischen“ mit 258 Stichworten kamen der Autor Michael Konrad (RHEINPFALZ am SONNTAG) und der Karikaturist Uwe Herrmann in den engen Kreis. Reiner Voß, Fotograf (ebenfalls für die RHEINPFALZ tätig) und studierter Biologe, hat während der Pandemie verstärkt die hiesige Landschaft erkundet und die Spuren des Klimawandels fotografisch festgehalten.