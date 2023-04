Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich mache Kunst für die Leute“, sagt Jeppe Hein. Ein „Werkzeug, das Herzen öffnet“, will er schaffen, Besucher und Besucherinnen einbeziehen, wie jüngst in der Schirn in Frankfurt, wo man in kleine, von Hein gestaltete Kreise seine ganz eigenen Gefühle hinein malen konnte. Nun gestaltet er eine Schau für den Kurgarten in Baden-Baden.

Hein liebt interaktive Aktionen wie jene in Frankfurt zum Mitmalen. Oder auch Spiegelkabinette, Labyrinthe und Wasserspiele, die sensorisch auf Passanten reagieren: Stets stehen