Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie ist eh schon der größte Popstar aller Zeiten. Und jetzt veröffentlicht Taylor Swift auch noch ein neues Album. „The Tortured Poets Department“ ist wundervoll gelungen und öffnet das Tor zu Taylor Swifts Seele weit mehr als nur einen Spalt breit.

Taylor Swift steht auf dem Gipfel ihres Ruhms. Viel höher geht es in diesem Beruf nicht mehr. Sie ist ultrareich an Erfolg, Einfluss, Relevanz und Mammon. Wenn sie will und sich öffentlich