Interview: Vadim Perelmans Film „Persischstunden“ läuft noch vor seinem Kinostart beim Open-Air des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Zum ersten Mal am Freitagabend. Der Film erzählt eine ungewöhnliche KZ-Geschichte: Ein jüdischer Häftling versucht, als Lehrer einer Sprache zu überleben, die er gar nicht spricht. Seinen „Schüler“ in SS-Uniform spielt Lars Eidinger.

Sie sind in der Sowjetunion geboren, wo der Holocaust kein Thema war. Wie war es in ihrer jüdischen Familie?

Die Angst war zu groß. Über