Tausende Musikfans saßen auf dem Boden, viele von ihnen hatten Zigaretten in merkwürdigen Tütenformen in der Hand. Sie verströmten einen Geruch, der offensichtlich dazugehörte: Am 8. Juni gastieren Bob Marley & The Wailers auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Wie das damals war.

In diesem Sommer hätte das Fritz-Walter-Stadion einmal wieder zur Konzertarena werden sollen. Der Nordpfälzer FCK-Fan Mark Forster wollte eigentlich zu einem Heimspiel auf dem Betzenberg