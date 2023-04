Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine trifft vor allem mit voller Wucht die Zivilbevölkerung. Das ist so gewollt, denn Putin will die ukrainische Gesellschaft brechen, nicht nur ihr Land erobern. Dazu muss er auch die Symbole der Freiheit und Unabhängigkeit zerstören. Doch das wird ihm nicht gelingen.

Der russische Präsident Putin führt einen Krieg gegen die Zivilgesellschaft in der Ukraine. Je länger dieser Krieg dauert, desto offenkundiger wird dies. Es sterben Frauen und Kinder,