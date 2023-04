Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie in einer „Feuerkugel“, in einem „Karussell ohne Ende“ fühlt sich die ukrainische Mezzosopranistin Julia Faylenbogen, seitdem in ihrem Heimatland der Krieg ausgebrochen ist. Ihre Mutter konnte die Musikerin, die seit etwa sieben Jahren am Nationaltheater Mannheim engagiert ist, bereits zu sich holen. Doch ein Teil ihrer Familie ist noch in der Ukraine.

„Das waren sechs ganz schlimme Tage in meinem Leben“, erzählt Julia Faylenbogen, Mezzosopranistin und Altistin am Mannheimer Nationaltheater. Was die in der Ukraine geborene Musikerin