Zenyk Korinets bildet am Musikinstitut in Kiew Solisten des ukrainischen Nationalchores aus. Mit einigen gastiert er gerade in der Pfalz. Frank Pommer hat sich per Video mit dem Dirigenten unterhalten, kurz bevor die Sänger zu ihrer Reise hierher aufbrachen. Russische Raketen waren gerade in Kiew eingeschlagen. Korinets saß in einem abgedunkelten Raum, immer wieder brach die Leitung zusammen.

Wie ist die Situation in Kiew, wie erleben Sie den russischen Terror durch Raketen- und Drohnenangriffe?

Es sind alleine heute vier Raketen in Kiew eingeschlagen, eine davon ist in den Fluss