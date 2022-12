127 Filme, davon 56 in Wettbewerben, zeigt das 44. Filmfestival Max-Ophüls-Preis von 23. bis 29. Januar in Saarbrücken. Zur Eröffnung läuft der Spielfilm „Aus meiner Haut“ von Alex Schaad, der kürzlich bereits beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu sehen war.

In den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm gibt es 56 Beiträge, darunter 39 Uraufführungen. Im Spielfilmwettbewerb konkurrieren 13 Beiträge um den zentralen Max Ophüls Preis. Darunter sind etwa die Filme „Alaska“ über eine Kajakfahrerin, „Breaking The Ice“ über die Kapitänin eines Eishockeyteams, „Eismayer“ über einen österreichischen Ausbilder im Bundesheer, „Franky Five Star“ über Schizophrenie – oder die Schweizer Berggeschichte „Réduit“. Es werden 18 Preise und insgesamt 118.500 Euro vergeben. Das Festival soll wieder in Präsenz stattfinden, zusätzlich gibt es manche Filme im Streaming (auf der Festivalseite www.ffmop.de) deutschlandweit zu sehen.

„Nach zwei eingeschränkten pandemischen Ausgaben sind wir unheimlich froh, im Januar 2023 endlich wieder in die Kinos zurückzukehren. Unser Festival lebt vom Austausch, der geteilten Euphorie, dem Momentum“, sagte Festivalleiterin Svenja Böttger, die das Programm gestern zusammen mit der neuen Gesamtleitung Programm – Theresa Winkler und Carolin Weidner – vorstellte.

Es muss gespart werden

Das Festival muss mit einem Budget von 1,4 Millionen Euro zurechtkommen und angesichts der gestiegenen Kosten – etwa durch höhere Rohstoff- und Energiepreise sowie Preissteigerungen bei der Veranstaltungstechnik – sparen. Gestrichen worden sind laut Böttger daher die Archiv-Reihe, die europäische Filmschulreihe und der Ehrenpreis. Momentan kalkuliert das Team angesichts des generellen Einbruchs des Kinomarkts mit einer Saalbelegung von etwa 50 Prozent, vor der Pandemie lag diese bei bis 80 Prozent, 2022 bei 32 Prozent.

Wird in Saarbrücken erwartet: Sandra Hüller, hier im Film »Toni Erdmann«. Foto: Komplizen Film/NFP/dpa

Das diesjährige „Tribute“ wird Sandra Hüller („Toni Erdmann“) gewidmet. Die 1978 in Suhl geborene Schauspielerin wird in einer Masterclass zu erleben sein. Begleitend gibt es Fachveranstaltungen, etwa des neuen Forums „Talentfilm Deutschland“, das den Nachwuchs fördern will.

Das komplette Programm inklusive Spielzeiten wird am 22. Dezember auf der Website www.ffmop.de bekanntgegeben, der Kartenvorverkauf beginnt am 7. Januar.