Mit «A Whiter Shade Of Pale» haben Procul Harum einen Hit für die Ewigkeit geschrieben. Frontmann der Band war Gary Brooker.

London (dpa) - Der frühere Sänger der britischen Rockband Procol Harum, Gary Brooker, ist tot. Wie die Gruppe auf ihrer Webseite mitteilte, starb Brooker bereits am vergangenen Samstag friedlich in seinem Zuhause. Der 76-Jährige habe an Krebs gelitten.

Brookers erste Single als Frontmann der Band, „A Whiter Shade Of Pale“ aus dem Jahr 1967, war zugleich auch der größte Erfolg von Procol Harum. Der melancholische Song, dessen Orgeluntermalung von Johann Sebastian Bach inspiriert war, wurde zu einer der Hymnen des „Summer of Love“, der den Höhepunkt der Hippie-Bewegung markierte. Die Single wurde weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft.

Die Band, deren Frontmann Brooker mehr als 50 Jahre lang war, würdigte ihn als einen Menschen mit ansteckender Freundlichkeit. „Er war bekannt für seine Individualität, Integrität und gelegentliche dickköpfige Exzentrik“, hieß es weiter.