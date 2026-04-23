„Veritas verhext die Stadt“ ist ein nahezu 100 Jahre alter Roman einer nahezu vergessenen Schriftstellerin. Doch er scheint wie geschrieben für eine verwirrte Gegenwart.

Am Mannheimer Nationaltheater hat eine ebenso aufwendige wie mitreißende Bühnenfassung des Romans ihre Uraufführung gefeiert.

Der römische Dichter Vergil beschreibt in seiner „Aeneis“ Fama, das Gerücht, als ein abscheuliches Monstrum. Es ist rasend schnell und gewinnt in seinem Lauf immer noch an Kraft hinzu. Ebenso schnell wie seine Füße sind seine Flügel. Seine Federn bestehen aus wachsamen Augen, die sich nie schließen. Dieses pestartige Ungeheuer verbreitet Angst und Schrecken selbst in Großstädten. Das Perfideste an Fama jedoch ist, dass sie sowohl Wahres wie Lügen verbreitet. Beide werden auf diese Weise ununterscheidbar. In Vergils Epos treibt Fama eine Königin in den Selbstmord, in Maria Lazars Roman steht am Ende der Mord an einem Dienstmädchen. „Das Gerücht lebt! Das Gerücht kann niemand erschlagen!“, heißt es am Ende seiner Bühnenfassung.

Eine terrorisierte Kleinstadt

Die Regisseurin Katharina Kohler und die Dramaturgin Annabelle Leschke haben Maria Lazars 1931 erschienenen Roman „Veritas verhext die Stadt“ wiederentdeckt und aus ihm das Bühnenstück „Veritas: Eine Hexenjagd“ gemacht. Mit Veritas, dem lateinischen Namen für die Wahrheit, unterzeichnet hier ein Unbekannter seine anonymen Beschuldigungen, Verdächtigungen, Verleumdungen und Lügen, mit denen er eine Kleinstadt terrorisiert und in Atem hält. Veritas vergleicht sich einmal mit einem Auge, das alles sieht. Den Verfasserinnen ging es dabei auch und nicht zuletzt darum, an die 1895 in Wien geborene und 1948 im Stockholmer Exil gestorbene jüdische Schriftstellerin Maria Lazar zu erinnern, könnte doch der Antisemitismus als das Gerücht über die Juden definiert werden. Verblüffend jedenfalls ist die Übereinstimmung der Aussage des Romans beziehungsweise des Bühnenstücks mit den Schilderungen von Verfallsformen in der Massengesellschaft, wie sie der Philosoph Martin Heidegger in seiner vier Jahre vor dem Roman erschienenen Abhandlung „Sein und Zeit“ niedergeschrieben hat. Dessen Ende der 20er Jahre noch auf Öffentlichkeit und Zeitungen bezogene Kritik an „Gerede“, „Neugier“ und „Zweideutigkeit“ erscheint geradezu wie die Vorlage für die jetzt auf der Bühne vorgeführten Abgründe.

Eine Tote, keine Mitverantwortung

„Veritas: Eine Hexenjagd“ hat Züge einer Kriminalgroteske. Dass sie in Dänemark spielt, hat seinen Grund darin, dass Maria Lazar als Frau und als Jüdin den Fortsetzungsroman nur unter dem Pseudonym Esther Grenen und dem Vorwand, es handele sich um eine Übersetzung aus dem Dänischen, in Zeitungen veröffentlichen konnte. Das Stück beginnt mit einer Beisetzung. Der Arzt Dr. Grips soll, wie Veritas behauptet, beim Besuch eines Barmädchens in Kopenhagen an einem Schlaganfall gestorben sein. Seine Witwe ist empört. Merete soll ihren Mann, den Lehrer Mogens Bildt, mit dem Hafenarbeiter Frederiksen betrügen und von ihm schwanger sein. Die Apothekerin Klara Törring soll ihren eigenen Sohn Niels vergiftet haben. Keiner in der Stadt bleibt ungeschoren. Die Köchin Jeanette wird verdächtigt, die Gerüchte in die Welt zu setzen. Denn: „Ein Mann bringt sowas gar nicht fertig.“ Die Apothekerin soll die Inkriminierte daraufhin sogar auf offener Straße angefallen haben, und der Lehrer will sie wütend zur Rede stellen. Schließlich wird die Köchin mit einer Axt erschlagen aufgefunden. Der Polizist Nielsen und Rechtsanwalt Vulperius schalten sich ein. Nur, wer ist schuld? Die Stadtgemeinschaft jedenfalls weist jegliche Mitverantwortung weit von sich.

Katharina Kohler, die mit dieser Aufführung ihre Zeit als Regieassistentin am Nationaltheater beendet, und Annabelle Leschke haben sich selbstverständlich die Aktualisierungen, die sich aus dem heutigen Wildwuchs im Internet ergeben, nicht entgehen lassen. Sie flechten Fragen ein wie die, ob man eine boshafte Message einfach löschen soll und ob jede digitale Untat strafrechtlich relevant ist. „Auch das Private hat heute sein digitales Gesicht“, heißt es einmal zur zunehmenden Vernichtung der Privatsphäre durch das Internet mit seinen Algorithmen. Übelste Beleidigungen und massive Drohungen, wie sie in den sogenannten sozialen Medien ungehindert wuchern, erscheinen auf der Bühne als Wandschmierereien. Und einmal wird die drängende Frage laut: Warum unternehmen die Strafjustizbehörden eigentlich nichts?

Faschistisches Kollektiv

Das zahlreiche Personal der in Briefen abgehaltenen Vorlage hat die Regisseurin mit vier Schauspielerinnen und zwei Schauspielern besetzt. Sie verkörpern jeweils mehrere Personen, was die Orientierung in den verschiedenen Handlungssträngen auf der Bühne nicht unbedingt erleichtert. Bald treten Ragna Pitoll, Maria Helena Bretschneider, Maria Munkert und Sarah Zastrau sowie Baris Özbük und Paul Simon als faschistisches Kollektiv auf, das unisono anklagt und hetzt, lauscht und lugt. Bald treten die Darsteller einzeln zu Dialogen oder Monologen hervor, wobei Maria Munkert als Apothekerin in ihrer abstoßenden Boshaftigkeit am überzeugendsten wirkt. Die vielen Szenenwechsel und Umbauten auf der von Jodie Fox gestalteten Bühne werden mit Florian Schirmers Musik und Percussionsgeräuschen überbrückt. Und der Zuschauer wird die an Shakespeares „Hamlet“ erinnernde verzweifelte Frage des Lehrers Mogens Bildt schon richtig verstehen und auf die eigene Gegenwart beziehen: „Was ist bloß los hier in Dänemark?“

Termine

Nächste Aufführungen am Donnerstag, 30. April, am Dienstag, 5. Mai, und am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters.