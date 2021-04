Wenn der Sommer nicht mehr weit ist – um gleich mit einem bekannten Lied von Konstantin Wecker zu starten –, verleiht die Stadt Freinsheim den Hermann-Sinsheimer-Preis. Alle zwei Jahre wird damit an den Schriftsteller Sinsheimer erinnert, der als Kind einer jüdischen Familie in Freinsheim aufwuchs und in der Nazizeit nach England emigrierte.

In diesem Jahr ging der Preis an den Liedermacher Konstantin Wecker. Und auch, wenn die Freinsheimer diesmal die Nähe zum Sommer noch mehr gesucht hatten als sonst, sprich die Verleihung wegen Corona zunächst aufgeschoben hatten: Es nützte nichts.

Keine Freinsheimer Geselligkeit

Das Virus wird zwar nicht den Sommer verhindern. Preisverleihungen im gewohnten Rahmen aber schon. Somit fällt in diesem Jahr alles flach, was zum Sinsheimer-Preis sonst dazugehört: ein mehrtägiger Aufenthalt im Weinstädtchen, die Auseinandersetzung mit Leben und Werk Sinsheimers vor Ort und natürlich die Geselligkeit.

Stattdessen reiste Freinsheims Bürgermeister Matthias Weber – ein Kistchen Wein im Gepäck – nach München zum Künstler. In eine eher nüchterne Atmosphäre, ein Tonstudio in Unterföhring bei München.

Zu sehen ist der Besuch in einem am Wochenende veröffentlichten Video auf der Internetseite der Stadt. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften ging die Verleihung über die Bühne. Die Atmosphäre beschreibt der Freinsheimer Bürgermeister später als freundlich. Wegen Corona ist ein langes Zusammensein aber nicht möglich.

Eine Anekdote als launiges Begleitprogramm zum Preis ist aber dann doch drin. So erzählt der 73 Jahre alte Preisträger von einer Begegnung mit Sinsheimer-Preis-Vorgänger Marcel Reich-Ranicki. Dieser habe zwar mit seiner Musik nicht so recht viel anzufangen gewusst. Aber immerhin, so habe dieser erklärt, er möge Weckers Gedichte.

Laudatio aus Tel Aviv

Zwei Lieder spielt Wecker – „Das Leben will lebendig sein“ und „Die Weiße Rose“. Im Studio klatscht immerhin Weber. Stellvertretend für ein fehlendes Publikum. 50 Jahre lang habe er wenigstens für 100 Konzerte auf der Bühne gestanden, sagt Wecker. Mit Corona und den Regeln gibt’s dafür derzeit keine Chance. „Kultur ist kein Freizeitvergnügen, mit der Kultur können wir unser Innerstes entdecken, unser Menschsein, unsere Menschlichkeit und unsere Liebe“. Er spricht dabei mit Moshe Zuckermann. Der Professor aus Tel Aviv ist per Video ins Studio in Unterföhring geschaltet. Auch das ein Zugeständnis an die Pandemie und die Auflagen. Statt einer Laudatio in Freinsheim gibt’s ein Gespräch im Internet.

Liveschalten und Abstand scheinen nicht so recht zu passen zu einem, dessen Lieder nicht mit Überfluss geizen. Diesen Hang zum Leidenschaftlichen thematisiert Wecker selbst, während er mit einem auf dem Bildschirm angezeigten Moshe Zuckermann redet. Er sei eben mit italienischen Opern sozialisiert worden, erzählt Wecker. Auch das Schreiben sei nicht rational zu erklären. „Mir passieren meine Lieder.“

Eines der bekanntesten heißt „Ich singe, weil ich ein Lied hab’ – und nicht weil es euch gefällt“. Gefallen hätte den Freinsheimern und ihren Gästen ein Besuch Weckers aber sicher. Wegen Corona bleibt ihnen derzeit ein Video – immerhin. Das Innerste entdecken, es bleibt in diesen Zeiten eine Herausforderung.