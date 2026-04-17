Gleich drei Tage lang, von 1. bis 3. Mai, wird in Kaiserslautern Kultursommereröffnung gefeiert – auch als Auftakt des Programms zum Festjahr „750 Jahre Stadtrechte“.

„Die Goldenen Zwanziger“ lautet das diesjährige Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz, das erlaube einen Blick zurück in eine ähnlich turbulente Zeit wie heute, aber auch Auseinandersetzungen mit dem Jetzt, sagte Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck bei seiner letzten Programmvorstellung. Und so zieht sich das Motto durch das Eröffnungsprogramm.

Zum „Preopening“ am Freitag, 1. Mai, ist das aus der Serie „Babylon Berlin“ bekannte Moka Efti Orchester zu Gast im Kulturzentrum Kammgarn, gefolgt von der britischen Band Nubiyan Twist, die Motive der damaligen Zeit mit dem Heute verknüpft. Und Stargast im Pfalztheater ist (am 2. Mai um 20 Uhr) die Sängerin Dota, die mit ihrer Band ein Indiefolk-Programm unter dem Titel „In den Fenstern der Fernen“ spielt, das Texte der Dichterin Mascha Kaléko aufgreift und in unsere Zeit übersetzt. Inklusive eines Songs, der in einen Baumarkt führt (das Programm spielt Dota dann auch am 3. Mai im Stadttheater Idar-Oberstein).

Das Moka Efti Orchester tritt am 1. Mai im Kulturzentrum Kammgarn auf. Foto: Orchester

Das Pfalztheater bietet überdies schon ab 11 Uhr einen „Goldenen 20er-Tag“, unter anderem mit Lesungen aus Werken von Virginia Woolf oder Kurt Tucholsky, einem Dada-Workshop für Jugendliche, einem Stepptanzworkshop und einem Konzert mit zwei Uraufführungen: Das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar vertont live einen Film der Stummfilmpionierin Germaine Dulac von 1928, dazu gibt es ein neues Werk des Akkordeonisten Daniel Roth (das Akkordeon ist „Instrument des Jahres“) und des Minimal-Music-Komponisten Terry Riley.

Das Museum Pfalzgalerie wiederum erlaubt am Samstag einen Einblick in die neue Ausstellung (Eröffnung am 3. Mai) zur irischen Architektin und Designerin Eileen Gray (1878-1976). Ihr erstes Haus an der französischen Riviera wird im Museum sozusagen nachgebaut, Bühnenbildnerin Anna Viebrock hat ein begehbares Werk entwickelt, durch das sich flanieren lässt. Auch im mpk gibt es einen Tanzworkshop, von Charleston bis HipHop. Getanzt werden darf das Erlernte dann abends in der Fruchthalle, dort spielt ab 19.30 Uhr das Kareol Tanzorchester, das natürlich auch den Zwanziger-Jahre-Hit „Mein kleiner grüner Kaktus“ im Repertoire hat.

Lädt in der Fruchthalle zum Tanz: das Kareol Tanzorchester. Foto: Formation

Der hiesige Lichtkünstler Ingo Bracke ist mit gleich zwei Kunstprojekten vertreten: Er bespielt die Rathausfassade – an der zuvor am Nachmittag luftige Artistik der Zirkustruppe Bencha Theater zu erleben ist. Und er hat mit Birgit Weindl vom Kunstraum Westpfalz eine auch mit Licht spielende Ausstellung im ehemaligen Brauerei-Felsenkeller unter der Meisterschule konzipiert (Führungen via Anmeldung: www.kunstraum-westpfalz.de).

In der Stiftskirche wiederum gibt es ab 20 Uhr ein interkulturelles Konzert unter dem Titel „Wirklich nur golden? Die vielen Stimmen der zwanziger Jahre“. Beteiligt ist der israelische Komponist Alon Wallach.

Info

Das Programmheft liegt in Kaiserslautern aus, Karten zu den kostenpflichtigen Konzerten gibt es unter www.750kl.de/kultursommer-eroeffnung

