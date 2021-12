Nostalgie ist Seelenbalsam, was wir schon wussten, haben jetzt Psychologinnen und Psychologen der Zhejiang University und der Uni in Southampton herausgefunden. Einmal mehr. Der sentimentale Mensch ist in schlechten Zeiten – diesen? – einfach besser drauf. Aufgehellt. Durabler als die schnöden Nachvorneblicker. So ähnlich steht es im Fachblatt Social Psychological an Personality Science. Die CDU indes hat, wie überall sonst nachzulesen war, in ihrer tiefsten Krise Friedrich Merz zu ihrem Vorsitzenden designiert. Wahl im dritten Anlauf. Während also die neue Ampel auf gelb steht und ins Rot-Grüne stolpert, brechen die Schwarzen zurück Richtung Zukunft auf, frohen Mutes. Früher war ja auch bekanntlich selbst die viel spätere Gegenwart besser. Es herrschte eine wundervolle Normalität, die es nie gab. Denn wie jeder weiß – und jede – ist Erinnerung auch nur eine Art Erzählung. Bis 1998 jedenfalls herrschte, 16 lange Jahre, der größte aller Kanzler: Kohl, männlich, Pfälzer, CDU. In der Schule wurden die Overhead-Projektoren angeworfen, im Fernsehen MTV geschaut, Dr. Alban sang. Das Internet hieß Game Boy, Apple AOL, Castor-Transporte fuhren durch die Gegend, Tic Tac Toe versuchten vergeblich eine Reunion. Und Friedrich Merz war ein kommender Mann, dessen politische Ära sich aber dann im Merkelschen Sand verlief. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt als sein eigener Wiedergänger ja der neue Robert Habeck. Stilbildend. Vielleicht tragen wir bald gut sichtbar Calvin-Klein-Unterhosen drüber. Hören Discman, erfinden das Tamagochi wieder, lesen die „Bravo“, grölen „Eine Insel mit zwei Bergen“, statt uns von Billie Eilish mit ihren Privatproblemen zusäuseln zu lassen. In Berlin paradieren dann wieder – Bum Bum Bum – Tanzwütige durch die Straßen. In Love. Statt Spaziergänger ohne Kompass. Im Fernsehen sind schließlich schon die ersten Zombies (Gottschalk, TV Total) aus der schönen alten in die neue trübe Welt eingekehrt, um sie zu heilen. Kann sein, bald heißt auch Twix wieder Merz.