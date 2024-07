Ob Hip-Hop, R&B, Rock oder Pop - Post Malone mischt die Musikrichtungen. Jetzt gibt der US-Sänger die Trackliste für sein neues Album bekannt. Namhafte Country-Stars wirken mit.

Los Angeles (dpa) - Der US-Musiker Post Malone hat rund zwei Wochen vor dem Erscheinen seines neuen Albums die Trackliste für «F-1 Trillion» mit zahlreichen Überraschungsgästen aus der Country-Szene bekanntgegeben. Der 29-Jährige enthüllte die achtzehn Titel in einem Posting in seinen sozialen Medien.

An den Songs wirken unter anderem Country-Größen wie Dolly Parton, Lainey Wilson, Tim McGraw, Brad Paisley, Chris Stapleton und Hank Williams Jr. mit. Post Malone hatte in den letzten Monaten bereits drei Singles vorab veröffentlicht, die er mit Morgan Wallen («I Had Some Help»), Blake Shelton («Pour Me a Drink») und Luke Combs («Guy for That») aufgenommen hatte.

Auf einer großen Plakatwand in der Country-Hochburg Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) hatte der Musiker Mitte Juni die Veröffentlichung von «F-1 Trillion» für den 16. August angekündigt. Es ist sein sechstes Studioalbum. Die Trackliste postete er nun auch in einer großen Anzeige in der Zeitung The Tennessean, die ihren Hauptsitz in Nashville hat.

Auch mit Taylor Swift arbeitete der Rapper zusammen

Der Rapper und Sänger, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, lässt sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen. Zu seinen größten Hits gehören unter anderem die Singles «Rockstar», «Congratulations» und «Better Now». Furore machte er zuletzt auch durch die Zusammenarbeit mit Superstar Taylor Swift, die Post Malone für ihren Song «Fortnight» von dem Album «The Tortured Poets Department» an Bord holte.

Der Sänger mit den auffälligen Gesichtstattoos hatte sein fünftes Album mit dem Titel «Austin» 2023 auf den Markt gebracht. Darauf gab es keine Feature-Gäste.