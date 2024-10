Das diesjährige Gastland Italien ist auf der Frankfurter Buchmesse zweimal vertreten. Offiziell wird mit Dante und Fresken aus Pompeji die „Verwurzelung in der Zukunft “ gefeiert – in einem magnetisch schönen Pavillon und bei der schmusigen, (fast) Eklat-freien Eröffnungsfeier. Derweil beherrschen die Klagen von Schriftstellern wie Paolo Giordano und Roberto Saviano über die geistesferne Gegenwart in einem postfaschistischen Land die Podien.

Säulen umstehen den italienischen Gastland-Pavillon auf der Frankfurter Buchmesse, es geht leicht treppab, eine Piazza, beschirmt von einem Sternenhimmel aus Lichtpunkten. Auf der Kinoleinwand eilt Silvana Mangano in Luchino Viscontis Thomas-Mann-Verfilmung „Tod in Venedig“ wie angeknipst über den Markusplatz. Die Piazza Duca D’Aosta in Mailand wird als Schnipsel aus Tom Tykwers Thriller „The International“ eingespielt. Auf dem Podest vor dem Impro-Kino steht ein aufgeklappter Flügel. Eine goldene Hand (Design: Alessandro Mendini) präsidiert die Mitte der begehbaren Italo-Platz-Simulation. Drumherum Gassen, Höfe, das nachgestellte Studierzimmer eines Renaissance-Gelehrten. Buchdruck-Preziosen (Dante, Machiavelli) liegen aus. Beiläufig hängen originale Pompeji-Fresken aus dem Archäologischen Nationalmuseum in Neapel an der Wand.

Der geehrte Mann und der „Scheißtyp“

Der Pavillon des Architekten Stefano Boeri wirkt magnetisch und wie ein Museum, das „il bel paese“ beschwört, das übertrieben schöne, geistreiche Goethe-Sehnsuchtsland. Aber „Verwurzelt in der Zukunft“, wie das Motto der Präsentation lautet, ist hier wenig. Es ist halt kompliziert, bei diesem ersten Buchmessen-Wiederauftritt nach 36 Jahren des jetzt postfaschistisch regierten Stiefellands, dem die Deutschen so viel Amore entgegenbringen. Wenn man so will, erscheint Italien auf der Messe zweimal.

Offiziell wie am Dienstagabend bei der Eröffnung, bei der Italiens formal parteiloser Kulturminister Alessandro Giuli mit backenwärts ausufernden Koteletten, Taschenuhrband und feinem Dreiteiler die „reziproke Faszinationsgeschichte“ zwischen Deutschland und Italien aufruft und den verhinderten deutschen Nationaldichter Botho Strauß zitiert. Und alternativ dazu das Italien des regierungskritischen Autors Antonio Scurati, der bei einer vom PEN-Berlin veranstalteten Diskussion unter dem zum offiziellen quer stehenden Gegenmotto „Verwurzelt in der Gegenwart“ von Repressionen berichtet.

Italiens formal parteiloser Kulturminister Alessandro Giuli . Foto: Andreas Arnold/dpa

Abends sagt Giuli, dass er „die unantastbare Meinungsfreiheit in jeder Form vertrete, auch wenn es Dissens gibt, auch wenn es der Regierung, die ich die Ehre habe zu vertreten habe, schaden könnte.“ Morgens dagegen erzählt Autor Scurati noch einmal von seiner Kurzfristausladung, als er in der staatlichen Rai zum Nationalfeiertag der Befreiung vom Nationalsozialismus eine Rede über den Widerstand halten wollte. Und wie ihm, quasi im per Facebook-Eintrag von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angefixten Regierungsauftrag die Hauswand mit „Scheißtyp“-Parolen beschmiert wurde.

Im Saal „Harmonie“, abends, hält Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) eine Rede nah am Diskant. Über das Buch als „Empathietraining“ und ihre nicht immer namenssichere Begeisterung über die italienische Literatur von Dante bis Susanna Tamaro, die später selbst noch livehaftig spricht. Aber während bei Roth ein gewisser „Italo Calvina“ und ein „Alberto Moravio“ vorkommen, bleibt es Hessens Ministerpräsident Boris Rhein als einzigem vorbehalten, die Persona non grata, den offiziell nicht eingeladenen Roberto Saviano („Gomorrha“), zu benennen.

Seine Bücher, sagt Rhein, bei der um Eklat-Freiheit bemühten Eröffnungsfeier, müssten mächtig sein, „sonst wäre er nicht in Gefahr“; derweil ist der berühmte Bestsellerautor in Italien von Regierungschefin Meloni verklagt und wegen Beleidigung verurteilt worden. Später, nach Rheins hochwürdiger Rede, wird ein einsamer Zwischenrufer, der den italienischen Kulturminister Giuli „Faschist“ schilt, der Frankfurter Stadtverordnete Nico Wehnemann (Die Partei), aus dem Saal geleitet. Ein Dutzend rosa Elefanten, die im Raum stehen, aber bleiben. Morgens bei der von der Journalistin und Autorin Birgit Schönau geleiteten PEN-Berlin-Diskussion im Frankfurt Pavillon werden sie Elefant für Elefant angeführt.

Nico Wehnemann (Die Partei) verlässt die Eröffnungsfeier . Foto: Andreas Arnold/dpa

So lässt sich Antonio Scurati nicht nehmen, an die Vergangenheit des italienischen Kulturministers Giuli in einer „Neo-Nazi-Bewegung“ zu erinnern. Neben ihm sitzen der Bestsellerautor Paolo Giordano („Die Einsamkeit der Primzahlen“) und Francesca Melandri auf dem Podium, die in ihrem jüngsten Buch, „Kalte Füße“ auf Deutsch, über die Rolle ihres verstorbenen Vaters auf der „falschen Seite des italienischen Faschismus“ spekuliert. Giordano hat, als klar war, dass der dissidente Megastar Saviano nicht zur italienischen Delegation gehören wird, einen Protestbrief initiiert. Viele Unterzeichnende des an den italienischen Verlegerverband und die Frankfurter Buchmesse gerichteten Schreibens haben ihre Messeteilnahme abgesagt.

Von Italien ausgeladen, von der Buchmesse und seinem deutschen Verlag eingeladen: Roberto Saviano. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Das Schreiben in illiberalen Zeiten

Noch einmal wird die ganze Malaise dieser sich nach außen kulant gebenden Regierung rekapituliert. Nach innen handelt sie autokratisch. Eine Haltung, die sich im wachsweichen Messeauftritt der Italiener ausagiert. Lange, sagt Giordano, hätten er und die anderen überlegt, ob sie dennoch auf die Buchmesse kommen sollten – und sich nicht zuletzt wegen der vom PEN-Berlin organisierten Veranstaltungen doch dafür entschieden. Sozusagen als geistesgegenwärtige Gegenstimme zum neuen in der geschichtslosen Zukunft verwurzelten Establishment. Als solche ist im Übrigen auch Roberto Saviano angereist. Auf Einladung des Hanser-Verlags – und der Frankfurter Buchmesse. Am Samstag, wenn alle eingeladen sind – nicht nur die Fachbesucher – wird er mit PEN-Berlin-Co-Sprecher Deniz Yücel um 14 Uhr im Frankfurter Pavillon auf der Agora über das „Schreiben in illiberalen Zeiten“ diskutieren.

Info

Frankfurter Buchmesse, bis 20. Oktober. Für das allgemeine Publikum ist die Messe am Freitag (14 bis 18.30 Uhr), am Samstag (9 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (bis 17.30 Uhr) geöffnet. www.buchmesse.de