Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag will der ZDF-Fernsehrat in Mainz die Nachfolge von Intendant Thomas Bellut regeln, der im Frühjahr 2022 in Ruhestand geht. Was das mit Politik zu tun hat? Es gibt einen „roten“ und einen „schwarzen“ Freundeskreis in diesem Gremium, und jeder unterstützt eine der Kandidaturen.

Norbert Himmler (50) gilt schon fast von seinem ersten Tag im Amt des ZDF-Programmdirektors an als potenzieller Nachfolger von ZDF-Intendant Thomas Bellut (66). Denn auch Bellut war vorher