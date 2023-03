Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich wieder Wagner am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Das Werk des Bayreuther Meisters ist eine der Stützen des Repertoires dort, schließlich hatte Wagner zeitweise seine Festspiele in der badischen Metropole erwogen. Der neue „Holländer“ ist dabei szenisch nicht uninteressant, musikalisch aber unter der Leitung von Generalmusikdirektor Georg Fritzsch eindrucksvoll.

Wie in der aktuellen Bayreuther Inszenierung des Werks von Dmitri Tcherniakov kehrt auch jetzt in Karlsruhe in Ludger Engels Regie der Holländer an einen Ort zurück, an dem er schon