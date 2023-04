Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1903 sorgt die Pirmasenser Schuhindustrie für reichsweite Schlagzeilen. Ein Streit um Stücklöhne in der Fabrik Paqué führt zu einem Streik, der in einer vierwöchigen Aussperrung aller Arbeiter mündet. Mit schwarzen Listen kämpft der Fabrikantenverein gegen Gewerkschaften. Am Ende erreichen diese aber die Einführung des Zehnstundentags und gewinnen tausende neue Mitglieder.

Die Arbeitsbedingungen in der Pirmasenser Schuhindustrie vor 1900 erinnern an die Zustände an fernöstlichen Produktionsorten von heute. Ein Zwölfstundentag war