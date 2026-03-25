Vor 40 Jahren hatte in London «Das Phantom der Oper» Premiere, seitdem wurde es von 160 Millionen Besuchern gesehen. Jetzt kehrt das Musical auf eine deutsche Bühne zurück.

Köln (dpa) - Der Musical-Klassiker «Das Phantom der Oper» kehrt nach mehr als zehn Jahren Deutschland zurück. Ab Herbst ist es im Kölner Musical Dome zu sehen, Premiere ist am 15. November. Es solle dort nach derzeitiger Planung bis Anfang 2028 aufgeführt werden, möglicherweise auch länger, sagte eine Sprecherin von ATG Entertainment.

Das Musical von Sir Andrew Lloyd Webber war erstmals 1986 in London auf die Bühne gekommen und entwickelte ich zu einer der weltweit erfolgreichsten Produktionen. Nach Angaben von ATG Entertainment verzeichnete es insgesamt über 160 Millionen Besucher. Bekannte Songs sind «Das Phantom der Oper» und «Denk an mich» (Think of Me).

In Köln soll «Das Phantom der Oper» in einer Inszenierung des britischen Theaterproduzenten Cameron Mackintosh aus dem Jahr 2012 gezeigt werden. Die Geschichte über einen entstellten Mann, der verborgen in den unterirdischen Gängen einer Oper lebt, geht ursprünglich auf einen französischen Roman von 1911 zurück. Bis Juli läuft im Musical Dome noch die Produktion «Moulin Rouge». Mittelfristig soll der Bau abgerissen werden, um eine Erweiterung des Kölner Hauptbahnhofs zu ermöglichen.