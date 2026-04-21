Das dritte Pfalztheaterkonzert der Saison muss in höchsten Tönen gepriesen werden. Eindrucksvoller kann die Ära des Generalmusikdirektors Daniele Squeo nicht gekrönt werden.

„Und es ward Licht“ – lautet eines der bekanntesten Bibelzitate, und dies war zugleich auch das abgewandelte Leitthema des Konzertes, das sowohl zu Mahlers monumentaler Fünften passte als auch zur Aufbruchstimmung, die Squeo mit seiner forschen Art seit der Spielzeit 2020 entfacht: mobilisierend, motivierend und fordernd. Ein solches Werk kann nicht mit der Haus-Besetzung allein gestemmt werden, da brauchte es immerhin 20 Aushilfen. Das wirft die Frage nach den Kosten und der Identifikation mit einem solchen Orchester auf, das so nur bedingt den eigentlichen Standard repräsentiert.

Wie auch immer, die Mahler-Sinfonie gehört zu den Gipfelwerken der Orchesterliteratur, und solche Herkulesaufgaben sind zur Standortbestimmung richtungsweisend. Für das Orchester der Pfalzphilharmonie, weil das Konzert bestätigte, dass das Orchester zwar aufgrund fehlender (und eigentlich im Stellenplan vorgesehener) Streicherpositionen nur ein B-Orchester wäre, aber wie ein gewichtiger Vertreter der A-Kategorie im ganz großen Stil aufspielt. Für Squeo, weil es die Erkenntnis untermauerte, dass er das Orchester über die Maßen weit nach vorne gebracht hat und auch inzwischen darauf vertrauen kann, dass die Musiker(innen) auch ohne gestische Theatralik selbst sehr viel an persönlichem Einsatz und Gestaltungswillen anbieten.

Kulminationspunkt in der Orchestertradition

Die Interpretation verlief ohne Fehl und Tadel. Diese Sinfonie offenbart kaleidoskopartig verschiedene Stimmungsbilder und erscheint so wie ein Abbild menschlichen Seins: elegisch, lyrisch und sehr verinnerlicht, dann emphatisch auftrumpfend, ja aufbegehrend und schließlich in einer schier berstenden Spannung gesteigert bis zur ekstatischen Gelöstheit. Alles in kontrollierten Abläufen und noch im Bereich der klassisch-romantischen Harmonik und Tonalität. Fanfarenartig eröffnet der Trauermarsch durch die exzellent artikulierende Solotrompete zum Konzertbeginn, betörend schön gelingen die Soli von Horn und Holzbläsern, absolut synchron agieren die Streicher. Das alles machte die fünf Sätze in weit ausladender Monumentalität zu einem herausragenden Ereignis der Sinfonik. Und gleichzeitig zu einem Kulminationspunkt in der Orchestertradition der Pfalzphilharmonie.

Squeo baute sehr verhalten beginnend große Spannungsbögen auf, verdichtete geschickt sukzessiv (und nicht schlagartig) den Klang, löste ihn wieder kammermusikalisch transparent in beseelten Kantilenen auf und balancierte dabei klanglich geschickt zwischen kaum wahrnehmbarer pastoser Stille und orkanartigen, aber kontrollierten Ausbrüchen und Klangballungen. Alle Feinheiten wurden nachhaltig vermittelt, alles fügte sich harmonisch zu einem klaren Gesamtbild, wobei es Squeo gelang, trotz der überbordenden Fülle an Kontrasten einen verbindenden gestalterischen Faden zu spinnen, was bei dieser Sinfonie sehr heikel ist.

Mahlers Not zeigte sich vor allem – wie so oft bei Komponisten – in der Schlussapotheose: Die thematische Substanz ist durchgeführt, mehrfach wiederholt, allein, es fehlt durch endlose Wiederholungen der eindeutige Schluss. Es ist, als ob sich der Komponist von seiner fixen Idee nur schwer lösen kann, was zu Mahlers eigenem Bekundungen passt. Hier straffte Squeo geschickt, verlor sich nicht im Detail, erhielt so die Spannung.