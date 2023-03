Das Pfalztheater Kaiserslautern darf im April an den „Autor:innen-Theatertagen“ am Deutschen Theater in Berlin teilnehmen. Geladen ist die Inszenierung von Ariane Kochs Schauspiel „Die toten Freunde (Dinosauriermonologe)“, das im Dezember 2022 im Pfalztheater uraufgeführt wurde. Zuvor hatte es den Else Lasker-Schüler-Stückepreis 2022 erhalten.

Die Autorentheatertage finden von 30. April bis 11. Mai statt. Zu erleben sind drei eigene Uraufführungen von neuen Texten von Caren Jeß, Nele Stuhler und Lukas Bärfuss sowie zehn Berlin-Premieren, darunter das Pfalztheater-Gastspiel in der Regie von Simone Blattner. Das Theater Heidelberg ist mit „Das Stillleben“ von Caren Jeß, inszeniert von Tuğsal Moğul, vertreten. Es ist die letzte Ausgabe unter der Intendanz von Ulrich Khuon, der das Festival 1995 in Hannover ins Leben gerufen und mit nach Berlin gebracht hatte.

Am Pfalztheater ist „Die toten Freunde (Dinosauriermonologe)“ nochmals am Mittwoch, 26. April, auf der Werkstattbühne zu sehen.