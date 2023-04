Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wasser ist gelaufen, die Spielzeit im Großen Haus des Pfalztheaters in Kaiserslautern ebenfalls. Bis zum Saisonende wird der Betrieb auf der dortigen Bühne stillstehen – so der aktuelle Stand. Der Schaden, den das unerwartete Auslösen der Sprinkleranlage am 19. Dezember verursacht hat, ist einfach zu groß. Trotzdem soll gespielt werden – nur eben anderswo.

Das Spielzeitmotto der aktuellen Pfalztheater-Saison lautet „Auf- und Umbruch“. „Dieses Motto hat leider eine neue Richtung genommen“, sagt der Künstlerische