Mit einer hauseigenen Inszenierung sind die Festspiele Ludwigshafen eröffnet worden. Shakespeares letztes Theaterstück „Der Sturm“ kommt in der Regie von Intendant Tilman Gersch in einer fantasievollen, von drei großartigen Schauspielern getragenen Inszenierung auf die Bühne. Der Abend begann allerdings erst einmal mit einem Problem, das ausnahmsweise nichts mit einem lästigen Virus zu tun hatte.

Am Anfang war kein Sturm, sondern ein Feueralarm. Über Lautsprecher wurde das Publikum, das gerade die Plätze eingenommen hatte, aufgefordert, Ruhe zu bewahren und den Pfalzbau zu verlassen. Weil das Haus für ein internationales Publikum gedacht ist, erfolgte die Durchsage in ziemlich vielen Sprachen. Als man beim Niederländischen angekommen war, wurde auch dem aufgeschlossensten Anhänger des Regietheaters klar, dass es sich hier nicht um einen eigenwilligen Inszenierungseinfall handelte, sondern die Durchsage ernst gemeint war. Also alle raus, draußen auf die Feuerwehr warten. Erst nachdem der Fehlalarm amtlich festgestellt worden war, ging es wieder zurück auf die Plätze.

Tilman Gersch verkündete dann noch einmal ausdrücklich, dass der Feueralarm nicht seine Idee war. Aber das war klar, solch plumpe Gags sind nicht Sache dieses Regisseurs. Gersch vertraut auf die Kraft der Texte, am liebsten Klassiker, und setzt auf die Spiellust seiner Schauspieler, denen er den Raum gibt, diese zu entfalten. In diesem Fall vertraute er auf Shakespeare, der in seinem „Sturm“ eine Welt zeigt, die aus den Fugen ist und am Ende mit viel Zauberei und etwas Menschlichkeit halbwegs in Ordnung kommt. Und weil Gersch die richtigen Schauspieler hatte und diese Geschichte anschaulich zu erzählen weiß, wurde dieser so holprig gestartete Abend zu einem tollen Theaterereignis.

Nach der Rache

Es ist ja nicht so, als wäre dieser Prospero, der schließlich mit Menschlichkeit und Mitleid glänzen darf, ein rundum vorbildhafter Mann. Statt sich um das ihm anvertraute Staatswesen zu kümmern, verbrachte er seine Zeit lieber mit Büchern, mit Wissenschaft und Magie, wollte wie Faust wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, statt für Land und Leute zu sorgen. Die Staatsgeschäfte überließ er seinem machtgierigen Bruder, wurde von diesem am Ende weggeputscht und in ein leckes Boot verfrachtet. Nur mit Glück rettete er sich mit Töchterchen und ein paar Habseligkeiten auf eine einsame Insel.

Auch dort spielte Prospero erst mal nicht den Humanisten, sondern den Kolonialherren, unterwarf sich das ortsansässige Geistervölkchen und errichtete ein Zauberimperium, mit dessen Hilfe er nach zwölf langen Jahren endlich den unseligen Bruder und dessen Unterstützerclique in seine Gewalt bekam. Seiner Tochter verschafft er so einen Königssohn zum Mann, sich selbst sein Herzogtum zurück. Erst dann lässt er es gut sein mit Rache und Zauberei und verzeiht großzügig seinen Feinden. Alle kehren in ihr altes Leben zurück, ob sie etwas dazu gelernt haben, vermag auch Shakespeare nicht zu sagen.

Studie über Fehlbarkeit

Eine „große Renaissance-Tragödie der verlorenen Illusionen“, nannte Shakespeare-Forscher Jan Kott den „Sturm“. Er meint damit, dass Renaissance-Menschen wie Leonardo, Galileo oder auch Shakespeares Prospero ihre ungeheuren Erkenntnismöglichkeiten aufblitzen sahen und dann doch einsehen mussten, wie kümmerlich ihre Fähigkeiten waren, diese Realität werden zu lassen.

Gersch will das Stück als „Kommentar zur heutigen Zeit“ verstanden wissen, als Studie über die „Fehlbarkeit des Menschen“. Er vertraut auf den Originaltext in August Schlegels romantisierender Übersetzung und dass dieser uns etwas zu sagen hat über eine verstörte Welt zwischen Pandemie und Populismus. Nur eine kleine, böse Wortspielerei von Karl Valentin über das Fremde wurde eingefügt.

Überzeugend einfach

Die Mittel, dies alles auf die Bühne zu bringen, sind überzeugend einfach. Nur drei Schauspieler übernehmen insgesamt 15 Rollen, wechseln diese auf offener Bühne oder mitten im Spiel. Rainer Kühn ist der gestrenge Prospero, aber auch Trunkenbold Stephano (dem auch der Valentin-Part überlassen wird) oder ein verzweifelter Bootsmann. Ingrid Domann spielt den Luftgeist Ariel mit buntem Tütü und Luftballon, dazu Prosperos schüchterne Tochter Miranda und den treuen Staatsrat Gonzalo. Thomas Halle schlüpft in die Rollen des Königs Alonso, dessen Sohnes Ferdinand und des hier sehr menschlich leidenden Inselmonsters Caliban. Dass der 35-jährige Thomas Halle und die fast doppelt so alte Ingrid Domann ein zartes Liebespaar spielen, ist ebenwenig ein Problem wie der Umstand, dass am Ende, als doch einmal mehr als drei Personen gleichzeitig auf der Bühne benötigt werden, die fehlenden einfach durch Kleiderständer mit Namensschildern ersetzt werden.

Fantasievoll einfach ist auch der Rest. Um Wolken, Landschaften, einen Vorhang oder Prosperos Zaubermantel darzustellen genügt ein riesiges Tuch. Der Komponist und Pianist Frank Rosenberger und seine Kollegen sorgen für den das Geschehen beständig begleitenden und illustrierenden Soundtrack. Und um das Sturmgetöse zu Beginn zu entfachen, trommeln die drei Darsteller einfach mal kräftig auf den noch geschlossenen eisernen Vorhang. Begeisterter Applaus am Ende im pandemiebedingt lückenhaft besetzten Pfalzbau.

