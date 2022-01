Gewiss, man sollte mit Eigenlob eher zurückhaltend sein, aber es betrifft ja nun nicht einen selbst, sondern den Kollegen von der RHEINPFALZ am SONNTAG. Und da muss man ganz einfach feststellen: In Sachen Mundart macht Michael Konrad niemand was vor. Selbst wenn man als West- oder Nordpfälzer anders geprägt ist als unser Südpfälzer Mundart-Spezialist. Der ist nämlich schlau – und hält nun seit 22 Jahren schon mit seiner Kolumne „Ich mään jo blooß“, der Serie „Saach blooß“ und auch sonst seine Ohren ganz nah an die Stimmen der Leserinnen und Leser in der ganzen Pfalz. Fragt nach und sammelt. Man kann also mit Fug und Recht sagen: Es gibt kaum noch Geheimnisse des Pfälzischen, die ihm fremd sind.

Nun kann man sein Wissen in dialektologische Fachliteratur verpacken – oder in vergnügliche Kolumnen und Geschichten. Und die auch noch mit humorvollen Zeichnungen von Uwe Herrmann illustrieren: Das ergibt dann einen Lesespaß, der mit einem Stichwortverzeichnis von über 2000 Wörtern und Redewendungen ergänzt wird: Das ultimative Mundartbuch, nach dessen Lektüre man den in einem Extra-Büchlein veröffentlichten „ultimativen Test“ mit 50 Fragen zum Thema sicher besteht.

Michael Konrad: „Saach blooß. 258 Geheimnisse des Pfälzischen“; Lipplerbookz; 572 Seiten; 39,90 Euro.