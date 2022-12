Michael Braun ist tot. Der deutschsprachige Lyrik-Doyen und der wichtigste Kritiker zumindest dieser Gattung. In Hauenstein geboren, ein ewiger Heidelberger. Er schrieb für die relevanten Zeitungen der Republik und die der Schweiz, arbeitete für den Deutschlandfunk, den Saarländischen rund und den SWR, moderierte beim Poetenfest in Erlangen. War Herausgeber einflussreicher Werke und Anthologien. Auch der RHEINPFALZ war Michael Braun seit 1996 verbunden, ein bester Freund und Liebender der Literatur, des Sinns und der Form. Ein skrupulöser Leser und stiller Ermöglicher. Ohne ihn wäre die Lyrikszene der vergangenen 30 Jahre eine andere. 2018 erst bekam er den Kerr-Preis, die wichtigste Auszeichnung in seinem Metier. Am Donnerstagabend saß er noch mit seinem Verleger in Heidelberg zusammen. In der Nacht starb er an einer Embolie. Er wurde nur 64 Jahre alt. Nachruf folgt.