Lilo Beil und Monika Geier sind die wichtigsten Krimiautorinnen der Pfalz. Die in Klingenmünster geborene Lilo Beil betreibt Erinnerungsarbeit in ihren Büchern, setzt sich ein wider das Vergessen, während Monika Geier, die in der Südwestpfalz lebt, feministische Krimis schreibt. Beide waren auch in der Coronazeit schriftstellerisch aktiv.

„Ich fühle mich ein bisschen, wie ein Fisch auf dem Trockenen“, beschreibt Lilo Beil ihre derzeitige Stimmung. Normalerweise bestreitet die aus der Pfalz stammende, im Odenwald lebende