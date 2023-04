Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pfälzer Journalist Fred Diehl ist tot. Wie erst am Wochenende bekannt wurde, starb er am 6. März im Alter von 96 Jahren (wir berichteten in der RHEINPFALZ am SONNTAG). Er war ein Pionier der Fernsehkritik, der seit 1958 das Bildschirmgeschehen so pointiert wie geschliffen kommentierte.

In Heßheim bei Frankenthal geboren, absolvierte er zunächst eine Kaufmannslehre und musste dann in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Nachdem er zunächst Kurzgeschichten und Karikaturen veröffentlichte,