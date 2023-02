Noch nicht lange her, am 23. Dezember, ist Michael Braun gestorben, 64 Jahre alt. Der Heidelberger Lyrik-Experte aus Hauenstein, der Literaturkritiker auch für die RHEINPFALZ, Herausgeber, Kerr-Preisträger. Am Sonntagmorgen erinnert das Künstlerhaus Edenkoben an ihn.

Der Schock über den Tod des „notorisch Neugierigen“, wie ihn sein Dichterfreund Henning Ziebritzki nannte, immer noch tief. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ schrieb Beate Tröger, er sei ein „Fixstern im so wilden und bunten Kosmos der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ gewesen. Die Kritikerin und Moderatorin ist unter denjenigen, die an der Veranstaltung am Sonntag im Künstlerhaus zu Ehren von Michael Braun dabei sind. Michael Braun ist lange ein enger Freund des Hauses gewesen. Als Juror, bei zahlreichen Lesungen, Lobreden. Seine Belesenheit ist legendär. Er ist ein Vollblut-Literat gewesen - und selten bescheiden.

Fünf nahe Freunde und Freundinnen aus allen Sparten des Kulturbetriebs, Kolleginnen und Begleiter aus allen Lebensphasen werden am Sonntag Auskunft über ihn geben, mit persönlichen Einblicken, in Gesprächen und mit Lesungen seiner Texte. Neben Beate Tröger sind RHEINPFALZ-Kulturreporter Markus Clauer, der Autor Gerhard Deny, die Kulturredakteurin Bettina Schulte und der Lyriker und künstlerische Leiter des Künstlerhauses Hans Thill beteiligt.

Termin

Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr. Eintritt: 7 euro.