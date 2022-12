Die Zweibrücker Autorin Margaret Ruthmann ist tot. Wie erst am Wochenende bekannt wurde, starb sie am vorigen Dienstag im Alter von 79 Jahren in ihrem Haus auf dem Herrenwalderhof bei Winterbach.

Erst in diesem Herbst war der fünfte Band ihrer Ausflugstipp-Reihe „Burgenwandern“ erschienen, in der sie rund 170 historische Bauwerke links des Rheins vorstellte. Zuvor hatte sie vor allem als Dokumentarfilmerin fürs Fernsehen gearbeitet. Nach Lehrjahren bei der RHEINPFALZ und anderen Zeitungen kam sie 1968 zum damaligen Südwestfunk. Für die ARD-Sender, das ZDF und den Kulturkanal Arte drehte sie 160 Reportagen und Features, unter anderem Reiseberichte aus aller Welt, die 1987 ausgestrahlte Dokumentation „Ramstein: US-Waffenlager in Europa“ sowie Beiträge für die Serie „Schauplätze der Weltliteratur“.