Nach 14 Jahren verabschiedet sich Walter Rummel als Direktor des Landesarchivs in Speyer, nicht aber von der Pfalz. Die sei ein ganz „spezieller Resonanzboden“, sagt er. Über eine glückliche Zeit , Gegner namens Aktenberg und Vorurteil und einen Abschied, der keiner ist.

Bleich und von einer Sommergrippe geschwächt kam der neue Archivdirektor am 13. August 2007 in Speyer an. Von den seither vergangenen fast 14 Jahren sagt Walter Rummel heute, es seien die