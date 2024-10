Cellokonzerte in Freinsheim und Speyer, ein neuer Film im Bayerischen Rundfunk, der seine beiden Leidenschaften Musik und Klettern verbindet, und endlich die TV-Premiere des ersten Südwestpfällzer Kletterkonzertfilms „Concerto Vertical“ im SWR-Fernsehen: Cellist Burkard Maria Weber aus Bissersheim ist in den nächsten Wochen und Monaten gleich mehrfach zu erleben.

Burkard Maria Weber liebt es, neue Wege zu gehen und klassische Musik in unerwartete Zusammenhänge zu bringen, zum Beispiel hinaus ins Freie – schließlich ist der Wahlpfälzer ein Naturmensch, liebt als Hobby das Felsklettern. Musizieren und Klettern haben für ihn viel gemein. „In der Musik gibt die Partitur die Fingerfolge vor. Beim Klettern gibt sie der Fels vor, er bildet sozusagen die Partitur.“ Und man müsse sich „gut vorbereiten und kann sich nie sicher sein, wie es ausgeht“. 2019 hatte er eine Idee umgesetzt, die ihm gekommen war, als er hörte, dass der Weltklassekletterer Alexander Huber von den „Huberbuam“, die zu den erfolgreichsten Extremkletterern der Welt gehören (Film „Am Limit“), wiederum klassische Musik schätzt und gern Klavier spielt.

Alexander Huber kletterte auf Einladung Webers in die Pfalz mit ihm die »Himmelsleiter« am Heidenpfeiler. Foto: Marco Küster

Weber kontaktierte Huber und fragte ihn, ob er nicht mit ihm klettern und direkt im Anschluss, in der Stimmung des Gipfelglücks, ein Konzert an Flügel und Cello spielen möchte. Und der bayerische Profikletterer und Hobbypianist sagte dem Profimusiker und Hobbykletterer aus der Pfalz spontan zu. Die Wahl fiel – Hubers Idee – auf die Südpfalz, genauer: auf die schöne Tour „Himmelsleiter“, die als längste der Pfalz gilt, am Heidenpfeiler bei Busenberg. Das rund 100 Kilogramm schwere Klavier wurde dafür, den Wanderweg auf den Gipfel entlang, im Geiste des Films „Das Piano“ dank engagierter Helfer hoch gewuchtet. Und das Cello bereitgestellt. Und so kletterten Huber und Weber an einem etwas windigen Sommertag die „Himmelsleiter“ (Schwierigkeit: 6+) und spielten auf dem imposanten Felsmassiv mit erhabener Aussicht über den Wasgau Debussys „Claire de lune“. „Das Gefühl, da oben zu spielen, ist einfach sensationell“, sagte Alexander Huber später im RHEINPFALZ-Interview.

Hoch konzentriert: Alexander Huber spielte mit Burkard Maria Weber Debussys »Clair de lune« auf dem Heidenpfeiler. Foto: M. Küster

Der Film dazu, „Concerto Vertical“, gedreht von Kletterer und Imagefilmer Marco Küster aus Landau, hatte, coronabedingt verspätet, 2022 Premiere in Freinsheim, und tourte seither auch auf Outdoorfilmfestivals. Beim BOFF 2024, dem Bayerischen Outdoor-Filmfestival, lief „Concerto Vertical“ im Münchner Olympiazentrum vor hunderten begeistern Zuschauern, berichtet Weber, danach in rund 70 Kinos (diese Woche noch in Rottach und München) und auf Freiluftleinwänden. Und der Pfälzer Konzertkletterfilm erregte Aufmerksamkeit bei Moderator und Alpinist Michi Düchs von der Sendung „Bergauf-Bergab“ des Bayerischen Rundfunks, der die Kombination „Klettern trifft Kultur“ spannend fand, erzählt Weber. Schließlich hatte Düchs selbst schon einen Film gemacht über den Kletterpionier Hans Dülfer (1892 bis 1915), der auch Konzertpianist war.

Am Barmstein (rechts) kletterten der Pfälzer Burkard Maria Weber und der Bayer Alexander Huber diesen Sommer, begleitet vom BR-Fernsehen. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Und so kam es, dass der BR umgehend selbst einen Film drehte und Cellist Weber erneut mit Alexander Huber eine Klettertour anging, gefolgt von einem gemeinsamen Konzert, diesmal begleitet vom „Bergauf-Bergab“-Filmteam. Das Ergebnis ist am 10. November, 18.45 Uhr, in der Sendung „Bergauf-Bergab“ zu sehen (auch in der Mediathek).

Geklettert wurde diesmal vor Hubers Haustür, am Barmstein zwischen Marktschellenberg bei Berchtesgaden und Hallein im Salzburger Land, im Kalk. „Von oben sieht man in der einen Richtung Salzburg liegen und blickt in der anderen ins Berchtesgadener Bergland“, sagt Weber. Die überhängende Wand sei schwieriger gewesen als die „Himmelsleiter“ daheim, „so 7/7+ mit noch einer schweren Stelle, aber ich habe extra dafür trainiert“, berichtet er vom dreitägigen Kletterdreh im Juni. „Ein toller Fels.“

Am Barmstein, der fast direkt vor seiner haustür liegt, hat Profikletterer Alexander Huber selbst viele Touren erschlossen. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Alexander Huber wiederum habe am Piano „trainiert“: Er habe unbedingt das „Tirol Concerto“ von Philipp Glass spielen wollen. „Es ist abgehoben schön“, sagt Weber über die Auftragskomposition des US-Amerikaners für den Werbeverband Tirol. Das Konzert, eigentlich für Klavier und Streichorchester geschrieben, hat Weber umarrangiert für ein Quintett. Auch die Titelmelodie aus dem Film „Das Piano“ von Michael Nyman wollte Huber diesmal spielen. „Und er hat sich richtig reingehängt.“ Ein Flügel sollte auf den Barmstein hoch, doch das Wetter habe nicht mitgespielt. Und so gab es stattdessen ein Hauskonzert bei Huber in seinem ehemaligen Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert mit stattlicher Empore. „Es war eine Super-Atmosphäre“, schwärmt Weber. Aus dem gedrehten Material werde nun neben dem 15-minütigen TV-Beitrag auch noch ein 30-Minuten-Film geschnitten, der bei Arte laufen soll.

Beflügelt vom Interesse der Bayern hat Weber auch Kontakt zum heimischen SWR gesucht – und der Sender hat den Pfalz-Film „Concerto Vertical“ für ein Jahr angekauft. Zu sehen ist er erstmals am 4. Advent, soll aber öfter noch in allen ARD-Anstalten laufen, vielleicht auch mal in Frühjahr, zur schöneren Kletterzeit.

Mit seinem Projekt »Celloland« ist Burkard Maria Weber am 25. Oktober in Speyer und am 26. Oktober in Freinsheim zu erleben. Foto: Weber

Auch die nächsten Konzerte von Burkard Maria Weber mit seinem Projekt „Celloland“ sind von seinen Erfahrungen beim Musizieren in felsiger Umgebung inspiriert. Er möchte dabei Naturerlebnisse sozusagen in den Konzertraum bringen. „Natur und Klang – Zeit zum Atmen“ sind die Auftritte in Freinsheim und Speyer diese Woche überschrieben. Zum Programm, bei dem Weber auch sein E-Cello spielt, gehören Werke von Satie, Fauré, Bach und Hendrix, aber auch zwei Uraufführungen: Webers neue Kompositionen „Equinox“ für E-Cello und Ensemble und „Wellenspiel“, die Vertonung eines Gedichts von Mascha Kaléko. Dazu gibt es Videoeinspielungen: Weber kündigt „eindrückliche Bilder gefilmt in großer Natur, auf Pfalz-Felsen, im Gebirge und auf Seen“ an, um „die Inhalte der Musik weiterdenken“ zu können.

Termine

Konzerte Celloland: Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, Dreifaltigkeitskirche in Speyer, Karten unter bks-weber@t-online.de und 0172 6353839. Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, Von-Busch-Hof in Freinsheim. Karten unter touristik@vg-freinsheim.de, Telefon 06353 989294 und 0172 6353839.

Die Reportage über das neueste Kletterabenteuer mit anschließenden Konzert von Burkard Maria Weber und Alexander Huber sendet der BR am 10. November, 18.45 Uhr.

Der Film „Concerto Vertical“ über das Südwestpfalz-Klettern mit Gipfelkonzert zeigt das SWR-Fernseen am 22. Dezember, 8 Uhr. Er ist dann auch in der ARD-Mediathek ein Jahr lang abrufbar.