Den Rücktritt des Journalisten und Autors Deniz Yücel als Präsident der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland hat Michael Landgraf, Vorstandsmitglied des rheinland-pfälzischen Schriftstellerverbands, klar begrüßt. Der Neustadter Autor ist PEN-Mitglied und war bei der Neuwahl des Präsidiums in Gotha am Samstag zusammen mit der Schriftstellerin Tanja Kinkel Versammlungsleiter.

Vor einem halben Jahr sei Yücel mit einer Vier-Fünftel-Mehrheit gewählt worden, so Landgraf. „Dass jetzt knapp die Hälfte für seine Abwahl votierte, war ein klares Zeichen, wie viel verbrannte Erde entstanden ist.“ Für ihn, so der Neustadter Autor, sei der Auftritt der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle bei der PEN-Versammlung entscheidend gewesen, „die der Männerriege im Vorstand ein Verhalten attestierten, das in keiner Institution geht.“ Das „große Gepoltere“, die „Selbstinszenierung bei seinen Pressekollegen“ und die „Beleidigungen, die er am Ende von sich gab“, hätten viele überzeugt, die Yücel zuvor noch unterstützt hätten, „dass es nach dem Abgang nur besser weitergehen kann“, schrieb Landgraf in einer Stellungnahme auf Facebook. Den Neustart am Samstag bezeichnete Landgraf gegenüber dieser Zeitung als konstruktiv und wohltuend.