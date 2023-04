Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Berlinerin Petra Schmidt-Schaller, 40, wuchs in der DDR mit Krimis auf. Ihr Vater Andreas spielte im „Polizeiruf 110“. Nach dem Studium in Leipzig machte sie ihre ersten Schritte am Theater in Weimar und wurde bald für den Film entdeckt, sie spielte in „Nicht alle waren Mörder“, „Ein fliehendes Pferd“ und „Sommer in Orange“. Jetzt ist sie in dem Vierteiler „Die Toten von Marnow“ (siehe Fernsehkrimi-Check) als unkonventionelle Kommissarin Lona Mendt zu erleben.

Ihr Vater spielte auch den Chef der „SOKO Leipzig“. Wie viel haben Sie von ihm gelernt?

Ich verlasse mich bei der Vorbereitung auf Kommissarsrollen