Peter Jackson (64), der Herr der Ringe, der gerade die Goldene Ehrenpalme bekam, erzählten bei einer Masterclass, französisch: Rendez-vous, wie alles begann.

Der Neuseeländer sprach von seiner Kindheit, von dem achtjährigen Jungen, der im Fernsehen „King Kong“ sah, das Original von 1933: „Ich war begeistert von dem großen Affen“. So begeistert, dass er auch Filme machen wollte. Er begann mit der Super-8-Kamera seiner Eltern zu filmen, „kleine Sachen, Amateurfilme, Clips, Zeichentrickfilme – mit dieser Leidenschaft und dieser Liebe für Filme bin ich aufgewachsen“. Später jobbte als Fotolithograph und begann mit der VHS-Kamera Horrorfilme zu drehen.

„Dass man mit Horrorfilmen anfängt, ist ganz normal. Man dreht ohne Geld, ohne Stars und manchmal ohne ausgearbeitetes Drehbuch.“ So entstand „Bad Taste“, sein Debütfilm, mit dem er 1987 nach Cannes eingeladen wurde – und nicht ins Palais gelassen wurde, „weil ich Shorts trug“, lacht Jackson. „Nach dieser Erfahrung wollte ich nach Neuseeland zurück und weiter als Fotolithograph zu arbeiten – doch der Film wurde gekauft“. Wie es weiterging, ist im Wesentlichen bekannt.

Peter Jackson (rechts) ließ sich von Didier Allouche bei einer Masterclass befragen. Foto: Andrea Dittgen

Doch dann arbeitete er doch extrem sorgfältig, für „Heavenly Creatures“ (1994), dem Horrorfilm über die beiden weiblichen Teenager: „Wir haben wie Rechercheure gearbeitet. Wir haben mit Polizisten gesprochen, mit Anwälten, den Familien, den beiden Mädchen. Alles, was im Film ist, basiert auf Tatsachen, sogar die fantastischen Passagen, sie stammen aus dem Tagebuch von Pauline Parker.“

Zu diesem Zeitpunkt wusste er schon, dass er gerne den Tolkien-Roman „Der Herr der Ringe “-Film verfilmen wollte (das sagte er nicht in Cannes, sondern 1994 bei den Hofer Filmtagen, seinem ersten Auftritt in Deutschland). Dass er das tatsächlich in Angriff nahm, lag daran, dass er mit seinem für „The Frighteners“ (1996) schon eine Infrastruktur für Spezialeffekte aufgebaut hatte und überlegte, wie man sie wirkungsvoll einsetzt. „Immer wenn ich eine neue Idee hatte, sagte jemand: Das haben sie schon im Herrn der Ringe gemacht“ (dem Animationsfilm von Ralph Bakshi, 1978). Schließlich habe man beschlossen, selbst den Herrn der Ringe zu adaptieren. „266 Drehtage, das vergesse sie nie, wenn wir geahnt hätten, was uns erwartet, hätten uns vielleicht nie daraus eingelassen. Es war zu gigantisch, aber wir waren naiv und diese Naivität hat uns gerettet.“ Und sein Darsteller Elijah Wood: „Selbst wenn ich in Panik geriet, behielt er seinen Enthusiasmus und sagte: ,Das wird klappen.’“

Starallüren kennt er nicht: Peter Jackson in Cannes im Kinosaal. Foto: Andrea Dittgen

Natürlich nehmen alle Filmschaffenden in Cannes zu KI Stellung, so auch Jackson: „KI stört nicht, sie ist nur ein neues Werkzeug für Spezialeffekte. Das Wichtigste ist, dann man nie einen Schauspieler oder sein Bild ohne sein Einverständnis verwenden darf.“

Seinen nächsten Film verriet er auch: den zweiten Teil von „Die Abenteuer von Tim und Struppi“, den ersten Film drehte Steven Spielberg 2011, nun arbeitet Jackson am zweiten, sogar in Cannes in einem Hotelzimmer. Wundern muss man sich darüber nicht, denn Jackson bekennt: „Ich bin immer noch der achtjährige Junge von früher“.