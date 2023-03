Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine Karriere begann 1969 beim Festival von Cannes mit seinem Spielfilmdebüt „Jagdszenen in Niederbayern“ über einen Außenseiter, auf den geschossen wird. Zeitlebens verließ ihn diese Liebe zu Außenseitern nicht, denn er war selbst ein solcher. Einer des deutschen Kinos. Am Donnerstag ist der große Pfälzer Regisseur Peter Fleischmann im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes in Werder bei Berlin gestorben.

Die „Jagdszenen“ produzierte der 1937 in Zweibrücken geborene und in Neustadt aufgewachsene Regisseur mit seinem Freund Volker Schlöndorff in ihrer gemeinsamen